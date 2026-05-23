Психолог назвала 'самый приятный' цвет для знакомств: в чем его секрет

Психология цвета может влиять на первое впечатление сильнее, чем слова, а выбор одежды способен формировать отношение окружающих еще до начала разговора. Об этом рассказала эксперт по психологии цвета Мишель Льюис, отметив, что люди часто недооценивают значение оттенков в повседневном образе, пишет Parade.
По ее словам, мозг обрабатывает цвет быстрее, чем вербальную информацию, поэтому именно он становится первым сигналом в социальном взаимодействии.
"Помните, что цвет обрабатывается мозгом раньше, чем слова. Это один из первых сигналов, которые другие люди получают от вас", – пояснила Льюис.
Эксперт называет оранжевый самым эффективным цветом для создания открытого и дружеского образа.
"Оранжевый – это самый приятный цвет, который вы можете носить", – говорит Льюис.
Она объясняет, что этот оттенок сочетает в себе энергию красного и оптимизм желтого, создавая ощущение тепла, открытости и социальной безопасности.
"Он излучает естественную общительность, которая почти инстинктивно привлекает людей", – добавляет эксперт.
Другие цвета, которые повышают открытость
Помимо оранжевого, Льюис выделяет еще несколько "социально привлекательных" оттенков:
- зеленый – ассоциируется со спокойствием, стабильностью и доверием;
- синий – сигнализирует о надежности и предсказуемости;
- фиолетовый – создает ощущение открытости и более глубоких разговоров.
Цвета, которые могут отталкивать
В то же время некоторые оттенки могут делать человека менее доступным для общения:
- черный – может восприниматься как закрытость или дистанция;
- красный – ассоциируется с доминированием и интенсивностью;
- серый – слишком нейтральный и "сливается с фоном".
Специалист подчеркивает, что цвет одежды – это не только стиль, но и инструмент социальной коммуникации. Правильно подобранный оттенок может сделать человека более открытым, дружелюбным и заметным в общении.