Люди, которые используют социальные сети как средство для бегства от реальности, имеют больше шансов стать зависимыми.

Если кто-то бесконечно прокручивает страницы социальных сетей, он может быть зависимым. Если кто-то постоянно публикует посты, он тоже может быть зависимым.

Но понять, почему некоторые более подвержены зависимости от социальных сетей, чем другие, немного сложнее. Как пишет Hackspirit, склонные к этому люди часто разделяют 8 малоизвестных черт.

1. Потребность в одобрении

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Это непрерывный цикл – написать пост, подождать и погреться в лучах виртуального одобрения. Для некоторых людей это одобрение является мощным "кайфом", вызывающим привыкание и заставляющим их возвращаться к этой "программе".

Люди с насущной потребностью в одобрении часто оказываются более восприимчивыми к зависимости от социальных сетей. Эта потребность превращается в жажду, которую может удовлетворить только мгновенное одобрение в социальных сетях.

Они постоянно проверяют свои уведомления, живут на волне лайков и распространений, а когда взаимодействие угасает, они испытывают чувство потери. Именно этот постоянный толчок и притяжение держит их на крючке.

Исследование, проведенное Pew Research Center, показывает, что осведомленность о привычках в социальных сетях значительно помогает людям контролировать их использование и уменьшить зависимое поведение. Но не все так безнадежно. Признание этой черты может стать первым шагом к более здоровым отношениям с социальными сетями.

2. Страх что-то пропустить

Этот "страх что-то пропустить" является распространенной чертой среди тех, кто с большей вероятностью может стать зависимым от социальных сетей. Чем больше вы проверяете телефон, тем больше вам кажется, что вам нужно его проверять.

Исследование Чикагского университета подчеркивает, что "страх что-то упустить" не только увеличивает вовлеченность в социальные сети, но и существенно влияет на эмоциональное благополучие и производительность человека, что делает эту сферу критически важной для вмешательства, чтобы избежать потенциальных негативных последствий для психического здоровья.

3. Высокий уровень нарциссизма

Нарциссизм – это не просто зацикленность на себе. Это черта личности, которая может проявляться в потребности в увлечении и отсутствии эмпатии к другим.

Исследования показали корреляцию между высоким уровнем нарциссизма и зависимостью от социальных сетей. Это связано с тем, что социальные сети являются идеальной платформой для саморекламы, где каждый лайк, распространение и положительный комментарий служат толчком для самоутверждения.

Люди с высоким уровнем нарциссизма часто используют социальные сети как инструмент для получения одобрения и восхищения от других. Они могут часто публиковать селфи, делиться своими достижениями или постоянно обновлять свой статус, чтобы показать идеализированную версию своей жизни.

4. Низкая самооценка

Социальные сети – это палка о двух концах. С одной стороны, они связывают нас с друзьями и семьей, помогая нам чувствовать, что нас любят и принимают. С другой стороны, они часто изображают нереалистичную версию жизни, что может привести к сравнениям и неуверенности в себе.

Люди с низкой самооценкой особенно уязвимы к этому. Они часто сравнивают свою жизнь с тщательно отредактированными онлайн-образами других людей, что приводит к ощущению собственного несоответствия и никчемности.

Ирония заключается в том, что эти люди могут пытаться бороться с этими негативными чувствами, ища подтверждения через собственные посты. Но это лишь подпитывает цикл зависимости, поскольку они становятся все более и более зависимыми от социальных сетей в своем чувстве собственного достоинства.

5. Искатели острых ощущений

Для некоторых поиск острых ощущений распространяется и на пользование социальными сетями. Мы все знакомы с притоком дофамина, который приходит с получением лайков и комментариев к нашим постам. Для некоторых этот "кайф" вызывает такую же зависимость, как и любой экстремальный вид спорта.

Люди, которые ищут острых ощущений по своей природе, могут оказаться более склонными к зависимости от социальных сетей, постоянно гоняясь за очередным "лайком".

6. Интровертированные тенденции

Казалось бы, социальные сети – это игровая площадка для экстравертов, не так ли? Постоянное взаимодействие, обмен информацией, общение – кажется, они созданы для тех, кто преуспевает, находясь в окружении других.

Но, как ни странно, именно люди с интровертными тенденциями чаще становятся зависимыми от социальных сетей. Виртуальный мир предоставляет им безопасное пространство, где они могут взаимодействовать с другими на собственных условиях и в собственном темпе.

Интроверты часто чувствуют себя более комфортно, выражая себя онлайн, чем в общении с глазу на глаз. Этот комфорт может быстро превратиться в зависимость, что приводит к длительному пребыванию в социальных сетях.

7. Эскапизм

Жизнь иногда бывает тяжелой, и мы все по-разному с этим справляемся. Для некоторых социальные сети становятся убежищем, местом, куда можно убежать от стресса и давления повседневной жизни.

Люди, которые используют социальные сети как средство для побега, имеют больше шансов стать зависимыми. Они могут потеряться в виртуальном мире, прокручивая посты и обновления, чтобы отвлечься от реальных проблем.

Опасность заключается в том, что эта форма эскапизма может быстро привести к нездоровой зависимости от социальных сетей.

8. Импульсивность

Возможно, самой мощной чертой, связанной с зависимостью от социальных сетей, является импульсивность. Эта черта, характеризующаяся быстрыми, незапланированными реакциями на внутренние или внешние раздражители без учета негативных последствий этих реакций для себя или других, может привести к неконтролируемому желанию пользоваться социальными сетями.

Импульсивным людям часто трудно противостоять немедленному удовольствию, которое предлагают социальные сети. Они могут проверять свои ленты, публиковать контент или отвечать другим, даже когда знают, что должны делать что-то другое.

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