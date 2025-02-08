Трэверс назвал три психологические причины склонности искать одобрение своего выбора, включая романтический, и как это влияет на человека.

Некоторые встречают партнера и сразу думают: "Да, это он - он". А другие ждут одобрения от родителей, друзей или близких, чтобы почувствовать уверенность в своем выборе.

Как сказал психолог Марк Трэверс, именно эта потребность в одобрении может усложнить поиск партнера. "Даже когда вы находите подходящего человека, ожидание одобрения вашего решения другими может заставить вас постоянно сомневаться", - рассказал он, добавив, что такое может даже привести к разрыву потенциально прекрасных отношений, пишет Forbes.

Трэверс назвал три психологические причины склонности искать одобрение своего выбора, включая романтический, и как это влияет на человека.

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1. Вы рано поняли, что любовь дается с условиями

Вырастая в семье, где любовь ощущалась условной, где одобрение нужно было заслужить может оставить глубокие эмоциональные раны. Если вас постоянно критиковали или вы чувствовали, что должны соответствовать невозможным стандартам, чтобы вас приняли, со временем это может превратиться в привычку искать одобрения от других, будь то в дружбе, на работе или в любви.

В отношениях это может проявляться как страх выбрать "неправильного" партнера, постоянное размышление о том, что думают другие, или ощущение, что ваше счастье зависит от внешнего одобрения. Это не только затрудняет поиск любви, но и может привести к обиде, разочарованию и эмоциональному выгоранию.

Психолог отметил, что когда ваша самооценка основана на стабильных внутренних ценностях, вы становитесь более устойчивыми перед лицом критики или отвержения.

"В тот момент, когда вы перестаете жить ради внешнего одобрения, жизнь станет легче. Решения будут даваться менее стрессово, а отношения станут более подлинными. Вы начинаете выбирать то, что делает вас счастливыми, а не то, что нравится другим. И этот сдвиг приведет к более глубокому удовлетворению не только в любви, но и в жизни", - объяснил специалист.

2. Социальные сравнения заставляют сомневаться в своем выборе

Постоянное сравнение себя с другими может заставить вас чувствовать, что вы не дотягиваете. Вместо того чтобы сосредоточиться на глубине и смысле ваших отношений, вы можете начать беспокоиться о том, как ваша пара выглядит в глазах других.

Психолог отметил, что культурное и общественное давление также может заставить вас усомниться в том, что ваши отношения "достаточно хороши".

Вместо того чтобы беспокоиться о том, как ваши отношения выглядят в глазах других, или пытаться вписаться в общественные шаблоны, попробуйте практиковать осознанность. Это может привести к большему принятию со стороны этого партнера, что, в свою очередь, связано с большей удовлетворенностью отношениями для другого партнера.

Сказать себе: "Я выбираю свой выбор" - это еще один способ подтвердить, что ваше решение имеет значение. "Любовь не связана со статусом, внешностью или одобрением - она связана с уважением и доверием", - отметил Трэверс.

3. Боль от прошлых отношений может подстегнуть поиск одобрения

Если люди были в нездоровых или эмоционально оскорбительных отношениях, их чувство собственного достоинства могло быть подорвано, что делает их более зависимыми от внешнего одобрения, чтобы чувствовать себя "достаточно хорошими".

Психолог акцентировал, что неуверенность имеет свойство привлекать людей, которые ее подпитывают. "Это касается не только романтических партнеров - это распространяется на друзей, знакомых и даже коллег. Если ее не контролировать, эта модель может проникнуть в отношения, которые могли бы быть здоровыми", - предупредил специалист.

Трэверс отметил, что по сути, то, как мы воспринимаем отношения, формируется тем, как мы видим себя. Когда самооценка низкая, есть тенденция проецировать неуверенность на партнера - сомневаться в его любви, подвергать сомнению его намерения и постоянно искать подтверждения.

"Правда в том, что поиск одобрения - это не то, что строит крепкие отношения, а уверенность в себе. Чем больше мы развиваем доверие к себе, тем больше мы привлекаем такую ​​любовь, которая не требует постоянного подтверждения, но вместо этого ощущается как безопасная, стабильная и настоящая", - подытожил специалист.

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