Эти слова часто путают, хотя они – вовсе не синонимы.

Даже носители языка могут ошибаться и путать слова, которые слышат чуть ли не ежедневно, к примеру, "запитання" и "питання" на украинском. Также немало людей не знает, как и когда надо употреблять слова "число" и "цифра". Известный учитель украинского языка Александр Авраменко в эфире "Сніданок з 1+1" объяснил, в чем разница между этими терминами.

"Часто замечаю, как эти слова путают. Итак, выясним значение этих слов. Запомните, цифр всего десять: ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А десять – это уже число, для обозначения которого на письме используют две цифры – один и ноль. Итак число – это количество, а цифра – знак для обозначения количества. Например, с помощью тех же цифр можем записать разные числа: 37, 73. Чтобы записать на письме число 705, надо использовать три цифры – 7, 0 и 5. Также можно сказать, что как слова состоят из букв, так и числа состоят из цифр. В слове "сон" три буквы, в числе 25 две цифры", – рассказал языковед.

Говорим на украинском правильно - советы Александра Авраменко

В одном из своих уроков Александр Авраменко раскрыл неожиданную ошибку в популярной украинской песне "Червона рута" авторства Владимира Ивасюка.

Также Авраменко объяснил, как правильно употреблять слова "мешканці" и "жителі", и назвал, какая форма слова – "купувати" или "купляти" – правильная.

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