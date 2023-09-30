Эти слова - синонимы, отметил языковед.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданов с 1+1" объяснил, как правильно употреблять слова "мешканці" и "жителі".

Как отметил специалист, эти слова - синонимы.

"Можно сказать и "житель", и "мешканець" Полтавы. Так же и "жителі", и "мешканці" высотных домов", - заявил Авраменко.

При этом он добавил, что каждое из этих слов имеет свои оттенки: "С населенными пунктами и странами лучше употреблять наше древнее слово "житель". К примеру, "жителі" Львова, "жителі" Чехии. А с жильем - заимствованное из польского языка слово "мешканець". Например, "мешканці" многоквартирных домов".

Авраменко напомнил, что "мешканцями" также называют животных, населяющих определенную местность.

Ранее Авраменко рассказал, какое окончание правильное для существительных мужского рода в дательном падеже на украинском языке - "У" или "ОВІ".

Также языковед объяснял, какая форма слова – "купувати" или "купляти" - правильная.

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