Хотя словари дают обе формы, но тем, кто стремится говорить изысканным украинским, Авраменко советует употреблять форму "купувати".

Известный украинский языковед Александр Авраменко продолжает давать языковые советы и учить правильно разговаривать на украинском. В сегодняшнем уроке он рассказал, какая форма слова – "купувати" или "купляти" - правильная.

Так, Авраменко отмечает, что в словарях есть обе формы слова, правда, слово "купляти" имеет пометки "разговорное" и "редко используемое".

Он подчеркнул, что это означает, что слова "купляти" лучше избегать. Очевидно, оно образовано от русского слова "купля", на украинском – "купівля". Поэтому недаром использование слова "купляти" словари ограничивают.

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"Вывод такой: "купляти" - это языковой покруч. А тем, кто стремится говорить на изысканном украинском, советую употреблять форму "купувати", - отметил языковед.

Языковые советы от Авраменко

Ранее Авраменко объяснил правильное языковое клише, когда речь идет о соревнованиях -"посісти" или "зайняти місце".

Также лингвист ответил на вопрос, когда употребляется "згідний", а когда "згодний".

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