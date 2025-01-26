Военные проверили судно, которое подозревали в причастности к инциденту.

Сегодня утром в Балтийском море был значительно поврежден подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения.

Как сообщается на сайте центра, система мониторинга передачи данных зафиксировала перебои на участке Вентспилс-Готландия. Согласно предварительным данным, это произошло из-за внешних факторов. Более подробная информация будет известна уже после начала ремонтных работ.

Известно, что повреждение находится в исключительной экономической зоне Швеции, на глубине более 50 метров. Премьер-министр Латвии Эвика Силина созвала совещание с ответственными министерствами и ведомствами, а Военно-морские силы направили патрульный корабль для проверки судна, которое могло быть причастно к повреждению. Также они связались с союзниками по НАТО:

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"Центр военно-морских операций проанализировал движение судов в районе повреждения кабеля. В приблизительном районе повреждения подводной инфраструктуры, расположенном за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Латвии, было обнаружено еще два судна".

Вероятные диверсии в Балтийском море

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года между Финляндией и Эстонией вышел из строя подводный энергокабель. Тогда правоохранители сообщили, что к повреждению может быть причастен связанный с "теневым флотом" РФ нефтяной танкер.

Это уже не первое повреждение подводной инфраструктуры в Балтийском море. Из-за этих инцидентов в НАТО приняли решение усилить военное присутствие в Балтии.

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