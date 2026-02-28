Как распознать эмоционального манипулятора: обнародован список из 11 фраз

Такие люди умеют обводить людей вокруг своего пальца и причинять эмоциональную боль.

К тому времени, как вы станете взрослым, есть большая вероятность, что вы будете иметь дело с человеком, который является мастером манипуляций. Неважно, будет ли это одноклассник, коллега по работе или любимый человек. Вы, наверное, видели, как они обводят людей вокруг своего пальца, оставляя за собой след разрушения, пишет Your Tango.

Издание утверждает, что нередко люди, которые уже имели дело с неправильным человеком, ищут признаки в других, что он такой же.

Отмечается, что эти 11 фраз любят использовать манипуляторы, и по ним легко распознать такого человека:

1. "О, теперь это моя вина. Я ужасная, я злая..."

Если вы когда-нибудь сталкивались с манипулятором или нарциссом, который взрывался после того, как вы затронули какую-то тему, то, скорее всего, именно вы извинялись перед ним. Они преувеличивают чувство вины, заставляя вас чувствовать себя дураком за то, что вы все это сказали.

Эта техника известна как DARVO. DARVO расшифровывается как "отрицать, атаковать, переворачивать роли жертвы и обидчика", и именно так манипуляторы (особенно нарциссы) заставляют вас перестать подходить к ним с реальными проблемами.

2. "Она слишком чувствительная. Какая плакса!"

В статье говорится, что стоит быть очень осторожными с теми, кто пытается сделать чувствительность признаком слабости. Люди, которые регулярно говорят о том, насколько чувствительны другие люди, часто являются тиранами, которые не хотят, чтобы их так называли.

3. "Это не моя ответственность"

Эта фраза может иметь два значения. Она может означать, что человек не отвечает за что-то, особенно на работе. Однако иногда эти слова используют после общения с кем-то, кто манил призрачной наградой.

"Он постоянно намекал, что даст мне определенный подарок, если я сделаю определенные вещи. Я сделала все, что он требовал, но в результате услышала, что "это не его работа" давать мне то, что я хочу. Затем он дал понять, что я прошу слишком много, несмотря на то, что этот подарок был бесплатным", – говорится в статье.

4. "Этого не было"

Умелые манипуляторы, как правило, умеют переписать историю. Например, предположим, вы поссорились с манипулятором из-за чего-то. Для удобства назовем его Полом. Пол говорит вам, что он уже пытался вас предать, потому что с самого начала не видел с вами будущего.

Вы расплакались и ушли. В тот же день он позвонил вам и искренне извинился. На следующий день он все еще извинялся. Через неделю вы вспомнили об этом, а он сказал, что "никогда такого не говорил".

Издание отмечает, что это на самом деле распространенная тактика.

5. "Если хорошо подумать, то это твоя вина, что я так поступил"

Эта фраза имеет много разных вариантов, но общий смысл ее таков: "Посмотри, до чего ты меня довел!".

Манипуляторы любят перекладывать вину на кого-то другого. Они часто используют любые лазейки, логические уловки или что-либо другое, чтобы освободить себя от вины.

6. "Это все в твоей голове. Ты сумасшедший или сумасшедшая"

Мы часто употребляем слово "газлайтинг", но забываем, откуда оно происходит. Издание объясняет, что оригинальный термин был придуман после выхода фильма "Газовый свет", в котором мужчина пытается убедить женщину, что она сумасшедшая. Манипуляторы любят позиционировать себя как голос здравомыслия среди сумасшедших.

Когда вы видите человека, который называет всех вокруг себя сумасшедшими, будьте осторожны. Скорее всего, это "газлайтинг". Это вдвойне верно, если они клянутся, что все их бывшие сумасшедшие или что они просто "притягивают сумасшедших".

7. Молчание

Тактика заключается в отказе от общения с человеком, пока он не сдастся, в его изоляции или даже в исключении из круга друзей.

Исследования показывают, что игнорирование воздействует на ту же часть мозга, что и физическая боль. Другими словами, манипулятор в вашей жизни, вероятно, использует это, зная, что это вас разрушает.

8. "После всего, что я для тебя сделал? После того, как сильно я тебя любил? Как ты мог быть таким ужасным?"

Чувство вины с незапамятных времен является частью арсенала манипуляторов. В отличие от других техник манипуляции, эта чаще всего используется родителями, братьями и сестрами и романтическими партнерами, а не просто друзьями. Эта тактика заставляет вас чувствовать, что вы им что-то должны, даже если это не так.

9. "О, она тебя не очень любит..."

Одной из новых техник манипуляции, которую люди начали применять, является триангуляция. Этот тип фраз использует других людей (которые абсолютно ничего не подозревают) как пешек в игре манипулятора.

Они могут заставить вас думать, что кто-то вас ненавидит, что другой человек с ними согласен или что вы на самом деле "белая ворона" в группе, которая вас любит.

Издание объясняет, что на самом деле так манипуляторы пытаются контролировать другого человека.

10. "Ого… Ты собираешься это надеть/все это съесть/это сделать?"

Манипуляторы редко ограничиваются манипулированием людьми для собственной выгоды. Некоторые из них готовы манипулировать людьми просто потому, что могут это делать. Если вы общаетесь с таким человеком, вы начнете замечать, как он вас критикует.

Издание поделилось, что манипуляторы часто используют стыд, критику и осуждение, чтобы добиться своего.

11. "Почему ты так зациклен или зациклена на этом?"

Манипулятивные люди будут использовать эту фразу, чтобы отвлечь внимание от самого дела и перевести разговор на то, почему вы этого хотите. Это способ минимизировать ваши потребности, подорвать вашу уверенность и заставить вас почувствовать, что вы просите слишком много.

