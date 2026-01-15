Почему у кошки холодные уши: ветеринары объяснили, когда стоит беспокоиться

Если уши не согреваются, даже если кошка свернулась калачиком, это повод для беспокойства.

Кошки хорошо переносят температуру от 15 до 20 градусов, но по-настоящему чувствуют себя комфортно в диапазоне 30-35 градусов. Как пишет портал Catster, холодные уши у кошки – это совершенно нормально. Однако ветеринары предупреждают: иногда сильно холодные уши могут быть предупреждающим признаком переохлаждения или обморожения, а также других необычных состояний. Читайте дальше, чтобы определить, нужно ли отвести кошку с холодными ушами к ветеринару или достаточно просто повысить температуру в доме.

Почему у кошек холодные уши?

Уши, хвост и лапы кошек более подвержены воздействию окружающей среды, чем другие части тела, а кровеносные сосуды в ушах более чувствительны, чем в других частях тела. Из-за этого уши также быстрее теряют тепло и используются для терморегуляции. Поэтому холодные уши могут быть просто признаком того, что вашей кошке холодно. Кошка обычно сворачивается калачиком, чтобы сохранить тепло и согреться, поэтому уши тоже должны согреться.

Однако очень холодные уши или уши, которые медленно согреваются, даже когда кошка свернулась калачиком, могут быть признаком более серьезной проблемы. Если ваша кошка гуляет как дома, так и на улице, она могла переохладиться, оставаясь на улице зимой.

Видео дня

Вот ключевые признаки того, что вашей кошке слишком холодно:

Сворачивается калачиком

Прячет нос под лапами

Прижимается к вам или другим членам семьи

Спит в теплых местах, например, у батареи или камина

Ищет одеяло

Прячется

Дрожит

Вы можете успокоить свою кошку, повысив температуру на термостате, подняв ее лежанку и предоставив ей много одеял, чтобы она могла уютно устроиться.

Как распознать обморожение и переохлаждение

Кошки, которые гуляют на улице, требуют особого ухода, чтобы не переохладиться. Температура ниже 7°C может быть особенно опасна, особенно в сырую и штормовую погоду, если нет подходящего укрытия, или если кошка нездорова, или если это котенок или пожилая кошка.

Признаки обморожения включают:

Волдыри или язвы на коже

Боль, особенно при прикосновении к пораженным участкам, которые кажутся холодными на ощупь

Синяя, серая, черная или фиолетовая окраска кожи

Отек пораженных участков

Почерневшая или омертвевшая кожа в тяжелых случаях

Обморожение – это неотложное медицинское состояние, требующее немедленного обращения к ветеринару для восстановления поврежденных тканей.

Гипотермия

Гипотермия может быть не менее пугающей. Это состояние возникает, когда температура тела падает слишком низко. Нормальная температура тела у кошек составляет от 38°C до 39°C.

Признаки переохлаждения:

Холодные уши

Бледные десны

Дрожь

Затрудненное дыхание

Слабость

Сонливость

Спутанность сознания

Отсутствие реакции

Потеря сознания

Коллапс

Кома

Если вы подозреваете переохлаждение, перенесите кошку в теплое место и заверните ее в одеяло. Затем отвезите ее к ветеринару. Ветеринар сможет точно измерить температуру вашей кошки, восстановить ее температуру тела и оказать необходимую помощь.

Ранее ветринары рассказали, почему некоторые кошки везде следуют за своими хозяевами.

Вас также могут заинтересовать новости: