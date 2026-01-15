Как правильно извиниться перед кошкой: советы, одобренные ветеринаром

Правильное извинение позволит восстановить привязанность вашего пушистика.

Хотя ветеринары имеют большие сомнения в способности кошек планировать месть, это не означает, что пушистики не способны обижаться на людей. Поводов для обиды может быть масса - от случайно придавленного хвоста до запрета ловить рыбу в аквариуме.

Так или иначе, если вы видите расстроенное выражение мордочки вашего кота и считаете нужным извиниться перед своим любимцем, стоит делать это правильно. Чтобы кот понял, что вам жаль за то, что произошло перед этим.

Издание Catster приводит рекомендации, которые одобрила практикующий ветеринар доктор Мая Платиса. Всего есть 7 основных советов:

Поймите, чем вы обидели свою кошку . Когда вы понимаете, в чем была ваша ошибка, это снизит вероятность повторения ситуации в будущем. Дайте коту немного времени успокоиться . Как и людям, котам нужно дать возможность "остыть" после инцидента. Иначе попытки наладить контакт могут оказаться бесполезными. Действуйте спокойно, медленно и осторожно . Если после вашей "стычки" вы будете слишком энергичны в своих движениях и действиях, это может спровоцировать кота на инстинкт бегства. Это точно не пойдет на пользу вашим отношениям. Произнесите слова извинения . Конечно, кот не поймет, что вы там бормочете. Но главное не слова, а тон вашего голоса. Дайте коту возможность отреагировать . После того, как вы нежно поговорили со своей кошкой, вы можете проверить ее реакцию, осторожно протянув руку. Если кошка понюхает руку или даже начнет тереться о нее, можете осторожно погладить пушистика. Поиграйте с котом . Предложение игровой сессии – неплохой способ восстановить доверие в ваших отношениях. Играя с вашей кошкой, вы покажете ей, что вы о ней заботитесь. Предложите лакомство . Это мощный козырь, но специалисты советуют приберечь его напоследок, когда пройдены все предыдущие этапы. Лакомство поможет коту стабилизировать эмоциональное состояние.

