Разбираемся, почему собаки атакуют велосипедистов и как владельцам переучить их это делать.

Велосипедисты и самокатчики по своему опыту знают, что собаки агрессивно реагируют на движущиеся цели. А владельцы псов пытаются отучить питомцев бросаться на транспорт. На самом деле у такого поведения собак есть причины, хоть они и не всегда очевидны людям.

Почему собаки гавкают на велосипеды - причины

Кинологи имеют несколько объяснений нелюбви собак к велосипедам. Владельцам собак важно понимать, почему собаки нападают на велосипедистов, чтобы устранить причину такого поведения.

Охотничий инстинкт . Люди на велосипедах, самокатах или роликах движутся гораздо быстрее остальных пешеходов. Это активизирует у собак охотничий инстинкт, и они бросаются в погоню за добычей. Больше всего это характерно для охотничьих и пастушьих собак. Поэтому велосипедистам при виде стаи рекомендуется слезть с транспорта и вести его в руках.

. Люди на велосипедах, самокатах или роликах движутся гораздо быстрее остальных пешеходов. Это активизирует у собак охотничий инстинкт, и они бросаются в погоню за добычей. Больше всего это характерно для охотничьих и пастушьих собак. Поэтому велосипедистам при виде стаи рекомендуется слезть с транспорта и вести его в руках. Игра . Некоторые собаки воспринимают транспорт как большую игрушку, которую обязательно нужно догнать. Возможно такой собаке просто скучно и некуда деть энергию.

. Некоторые собаки воспринимают транспорт как большую игрушку, которую обязательно нужно догнать. Возможно такой собаке просто скучно и некуда деть энергию. Страх . Частая причина, почему собаки лают на велосипедистов - испуг и желание отогнать транспорт подальше от своей территории. Высокий транспорт с движущимися колесами пугает животное. А человек на велосипеде расположен выше, чем обычно, и с точки зрения собаки представляет большую опасность.

. Частая причина, почему собаки лают на велосипедистов - испуг и желание отогнать транспорт подальше от своей территории. Высокий транспорт с движущимися колесами пугает животное. А человек на велосипеде расположен выше, чем обычно, и с точки зрения собаки представляет большую опасность. Раздражающий звук . Механизм в колесах велосипеда или самоката выдает тихий и неприятный скрежещущий звук. Человеческое ухо его не замечает, но собаки прекрасно слышат его своим острым слухом.

. Механизм в колесах велосипеда или самоката выдает тихий и неприятный скрежещущий звук. Человеческое ухо его не замечает, но собаки прекрасно слышат его своим острым слухом. Инстинкт пастуха . Некоторые кинологи объясняют такое поведение собак пастушьим инстинктом - псы пытаются вернуть в стаю убежавшую овцу.

. Некоторые кинологи объясняют такое поведение собак пастушьим инстинктом - псы пытаются вернуть в стаю убежавшую овцу. Самоутверждение . Молодые собаки могут нападать на крупный и движущийся транспорт, чтобы доказать свое лидерство в стае. Вот почему собаки лают на машины и велосипеды, даже если проигрывают в размерах.

От погонь собак за транспортом страдают не только велосипедисты, но и владельцы животных. Такое поведение животного стоит пресекать, пока питомец не попал под колеса.

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Как отучить собаку гавкать на велосипеды и машины

Чтобы собака оставалась равнодушной к транспортным средствам, соблюдайте такие правила.

Не поощряйте погоню собак за людьми . Игры в догонялки с щенками могут казаться милыми и смешными. Но собака перенесет эту привычку во взрослую жизнь, и тогда хозяевам будет не до смеха.

. Игры в догонялки с щенками могут казаться милыми и смешными. Но собака перенесет эту привычку во взрослую жизнь, и тогда хозяевам будет не до смеха. Выгуливайте питомца . Недостаток движения может привести к тому, что животное будет высвобождать энергию погоней за колесами.

. Недостаток движения может привести к тому, что животное будет высвобождать энергию погоней за колесами. Держите собаку на поводке возле дорог . А при приближении велосипедиста поводок укоротите.

. А при приближении велосипедиста поводок укоротите. Отвлекайте собаку . При приближении велосипедиста попробуйте переключить внимание собаки на игру или лакомство.

Если никакие методы не помогают и пес все равно бросается на колеса - обратитесь к профессиональному кинологу.

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