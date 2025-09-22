В первую очередь, это вопрос вашей безопасности.

Отключение зарядного устройства от сети после использования имеет важное значение. Если оставить зарядное устройство подключенным к сети, то оно может продолжать потреблять энергию, в результате чего может произойти опасная ситуация. Поэтому эксперты по электронике рассказали для martha stewart о причинах, по которым стоит всегда отключать зарядное устройство от сети между сеансами зарядки.

Это создает риск пожара

Несмотря на то, что большинство современных смартфонов имеют аппаратные и программные средства защиты от несчастных случаев, старые или неисправные зарядные устройства стали причиной большого количества пожаров, чтобы показать важность мер предосторожности, говорит представитель Международного фонда по электробезопасности Эван Джонс.

"Кроме того, зарядные устройства, такие как кабели, зарядные блоки, удлинители и розетки, также могут выйти из строя и вызвать пожар", - предупредил он.

Видео дня

Они продолжают зря потреблять энергию

Зарядные устройства для телефонов являются одними из тех, которые потребляют энергию без причины.

"Фантомная нагрузка, которую обычно называют энергией вампиров, - это когда электронное устройство продолжает потреблять энергию и электроэнергию, находясь в подключенном состоянии, даже если оно "выключено" или находится в режиме "ожидания", - отметил вице-президент по операциям компании Mister Sparky Дэниел Мок.

Представитель бренда Schneider Electric Бидиша Нагарадж говорит, что такие устройства могут добавлять до 20% к ежемесячному счету за электроэнергию.

Это увеличивает риск поражения электрическим током

"Дешевые зарядные устройства часто изготавливаются из тонкой проводки, слабого пластика и изоляции и не имеют теплового выключателя. Поврежденные зарядные устройства являются самыми опасными, поскольку треснувшие корпуса, поврежденные кабели и неплотные вилки могут легко вызвать искрение или короткое замыкание", - объяснил электрик и президент компании Product Air Heating & Cooling Сергей Николи.

Это может сократить срок службы зарядного устройства

Отмечается, что зарядные устройства, которые отключаются от сети после использования, менее подвержены скачкам напряжения в электросети.

"Большинство зарядных устройств не имеют встроенного защитного устройства от перенапряжения. Они имеют небольшой контур, который регулирует входное напряжение, чтобы ваш телефон получал стабильное напряжение, но это не защищает от удара молнии или большого скачка напряжения", - подчеркнул Николи.

Также специалисты говорят, если оставлять адаптер всегда подключенным к сети, то это может привести к сокращению срока службы зарядного устройства из-за превышения номинального срока использования конденсаторов.

Может помочь получить полезную привычку

"Если вы не имеете привычки отключать зарядное устройство после использования, вероятность того, что вы забудете отключить что-то более рискованное, например, обогреватель, утюжок или прибор для укладки волос, значительно возрастает. Это полезный навык - делать такие вещи автоматически", - добавил Николи.

Другие советы экспертов

Ранее эксперт по гигиене рассказал, как часто нужно мыть холодильник. По его словам, регулярная чистка холодильника является чрезвычайно важной для предотвращения размножения вредных бактерий на продуктах питания.

Также фермер объяснил, где хранить орехи в домашних условиях. Он отметил, что упаковка имеет такое же значение, как и место хранения, однако главное - это защитить орехи от влаги и воздуха.

Вас также могут заинтересовать новости: