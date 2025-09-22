Регулярная уборка холодильника улучшает эффективность работы вашей техники.

Чистота холодильника является важной частью обеспечения гигиены на кухне. Чистый холодильник не только повышает безопасность продуктов, но и уменьшает количество отходов и обеспечивает эффективную работу прибора. Поэтому эксперты по гигиене продуктов рассказали, как часто нужно мыть холодильник и почему это важно, передает Express.

"Регулярная чистка холодильника чрезвычайно важна для предотвращения размножения вредных бактерий на продуктах питания, что уменьшает риск заболеваний, связанных с пищевыми продуктами, или пищевого отравления. Это также помогает уменьшить перекрестное загрязнение продуктов, которое может вызвать серьезные аллергические реакции", - объяснил руководитель отдела обучения и развития компании High Speed Training д-р Ричард Андерсон.

По его словам, регулярная уборка также улучшает эффективность работы вашей техники и продлевает ее срок службы. Кроме того, это помогает сэкономить деньги благодаря уменьшению количества пищевых отходов и избежанию повторных покупок.

Как часто нужно мыть холодильник?

"Рекомендуется еженедельно быстро протирать холодильник. Протрите полки, ящики и ручки дверей, чтобы удалить разлитые жидкости и крошки, а также проверьте, нет ли просроченных продуктов. По крайней мере раз в три месяца проводите глубокую уборку. Для этого нужно вытащить все из холодильника и тщательно почистить его внутри, прежде чем вернуть туда продукты. Коммерческие холодильники следует чистить ежедневно, глубокую чистку следует проводить гораздо чаще, часто каждую неделю, а тщательную чистку всех внутренних и внешних элементов холодильника следует проводить ежемесячно. Также рекомендуется ежегодно проводить профессиональное обслуживание коммерческих холодильников, чтобы обеспечить их эффективную работу", - посоветовал Андерсон.

Основные советы по чистке холодильника

По словам экспертов, для чистки холодильника не требуется специальное оборудование или химические средства, поскольку в большинстве случаев его можно просто помыть водой с мылом.

Внешняя поверхность

Протрите внешнюю поверхность холодильника влажной тряпкой и мягким моющим средством. Для нержавеющей стали используйте специальное моющее средство или раствор уксуса, чтобы уменьшить разводы.

Полки холодильника

Выньте полки и ящики и помойте их теплой мыльной водой, сполосните и высушите перед тем, как поставить на место.

Диспенсер для воды

Обычно диспенсер можно промыть теплой водой. Специалисты рекомендуют регулярно протирать область диспенсера, чтобы предотвратить образование накипи и бактерий.

"Заменяйте фильтр для воды каждые 6 месяцев или в соответствии с рекомендациями производителя. Промойте корпус фильтра перед установкой нового фильтра", - посоветовали в материале.

Другие советы экспертов

