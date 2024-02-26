Среди типичных ошибок - эта наихудшая.

Говорить "у випадку необхідності" - очередной "гол" в ворота русского языка, ведь в Украине на государственном так говорить неправильно.

Такой убедительный аргумент привел топ-учитель, известный филолог и автор учебников, которые входят в перечень учебных программ в украинских школах, Александр Авраменко.

Он назвал это выражение языковым клише и банальной калькой от русского "в случае необходимости".

"Правильный перевод такой: "у разі потреби" или "за потреби"", - акцентировал языковед.

Также еще один аналогичный "языковой суккуб" - выражение "у більшості випадків" (на русском "в большинстве случаев") указал Авраменко. На украинском правильно его перевести на - "по большей части" или "преимущественно".

Еще несколько типичных ошибок от учителя:

"ни в коем случае" - "у жодному разі";

"от случая к случаю" - "коли не коли" або "вряди-годи".

Несколько метких переводов Авраменко

В своих уроках языковед регулярно развенчивает слова-суржики и объясняет, как лучше выразиться на красивом украинском. В частности, он приводил перевод популярного высказывания "держать руки на весу".

Также Авраменко уточнял, как писать числительное "пол" по новому правописанию, а также рассказывал о топ-слове, которого нет в нашем языке, но все его говорят.

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