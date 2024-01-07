В неславянских фамилиях с окончанием на "ц", не забываем о важном правиле, когда применяем творительный падеж.

Украинцы могут путаться, как правильно спрягать фамилию канцлера Германии Олафа Шольца в творительном падеже (когда ставим вопрос "кем?" или "чем?").

Часто вместо "Шольцом", пишут "Шольцем" - подобную ошибку допускают даже в СМИ, акцентировала украинский редактор Ольга Васильева. Например: "Зеленский поговорим с Шольцем и Сунаком" - неверный вариант.

По правилам украинского языка, в неславянских фамилиях, где последней является твердая буква "ц", следует употреблять окончание "ом". Если имеем в конце мягкое "ць" - окончание в творительном падеже будет "ем".

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"Клаузевіц, Ліфшиц, Лейбніц, Моріц, Кравіц, Шольц. Тому відмінюємо їх так само, як зельц (теж німецьке слово): зельцом - Шольцом. А якщо прізвище, скажімо, Цирліць (польське), то відмінюємо Цирліцем (як холодцем)", - указала Васильева.

Соответствующее правило также распространяется на другие слова и названия. Например, возьмем слова "Герц" и "герць". "Герц - німецьке або єврейське прізвище, герць - поєдинок козаків перед боєм. Герц в орудному відмінку буде Герцом, а герць - герцем", - добавляет редактор.

С городами выходит та же история. Город Мец (Франция) в творительном падеже пишем "Мецом". "Захоплююся ким/чим? Мецом", - так следует говорить.

В Украине 2024 год "високосный", но это неправильное название

По словам редактора Ольги Васильевой, называть год, который насчитывает 366 дней, "високосным" - также неправильно. Мы привыкли к этому названию с русского, однако украинские академические словари в редакции Крымского и Ефремова предлагают нам "преступный" или "касянов" год. Это важно знать, учитывая, что в 2024 году у нас в феврале как раз будет не 28 дней, а 29.

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