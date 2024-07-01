Давайте посмотрим правде в глаза: невозможно угождать всем и всегда.

В решении многочисленных жизненных проблем вы, вероятно, столкнетесь с ситуациями, когда очень важно постоять за себя. Такие случаи могут вызвать целый ряд эмоций – от страха и тревоги до подъема и расширения возможностей.

Об этом пишет Hackspirit. Издание назвало 8 жизненных ситуаций, в которых вам придется постоять за себя, согласно психологии.

1. Когда нарушают ваши границы

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У каждого из нас есть личное пространство, не так ли? Речь идет не только о физическом пространстве, это также касается ваших эмоциональных и ментальных границ.

Не очень приятно, когда кто-то постоянно переступает эти границы. Это может заставить вас чувствовать неуважение, дискомфорт или даже насилие. Это может быть кто-то, кто делает неуместные комментарии, вторгается в ваше личное пространство или настойчиво требует больше вашего времени, чем вы готовы уделять.

Согласно психологии, очень важно распознать, когда ваши границы нарушаются. Важно отстаивать их.

Умение постоять за себя – это признак самоуважения и заботы о себе, а не эгоизма.

2. Когда вас призывают всегда говорить "да"

"Конечно, я могу это сделать". "Да, без проблем". "Безусловно, я сделаю это". Похоже ли это на вас? Быть дружелюбным и полезным – это, как правило, хорошо, но может иметь и обратную сторону.

Давайте посмотрим правде в глаза: невозможно угождать всем и всегда. Вы можете чувствовать потребность говорить "да" на каждую просьбу или услугу, о которой вас просят, или для поддержания гармонии, или из-за страха подвести людей. Однако постоянное "да" может привести к выгоранию и обиде.

Понимаете, иногда не только можно, но и нужно говорить "нет". Это не делает вас эгоистом или плохим человеком. Речь идет о том, чтобы знать свои границы и уважать собственное время, энергию и возможности.

Отстаивание себя в такие моменты может поначалу казаться неудобным, но это неотъемлемая часть самосохранения и поддержания здоровых отношений.

3. Когда кто-то преуменьшает ваши достижения

Ничто не чувствуется так хорошо, как достижение цели или чего-то, ради чего вы упорно трудились, не так ли? Но что вы чувствуете, когда кто-то преуменьшает или отвергает ваши достижения? Это не очень приятно.

Существует явление, известное как "Синдром самозванца", когда люди сомневаются в своих достижениях и имеют постоянный, внутренний страх быть уличенными как "мошенники". Он может усиливаться, когда другие преуменьшают ваши достижения.

Если кто-то постоянно преуменьшает или отвергает ваши достижения, пришло время отстоять свою позицию. Ваши успехи являются отражением вашего упорного труда и преданности, и вы имеете полное право гордиться ими.

В конце концов, можно вежливо, но твердо поправить того, кто пытается приуменьшить ваш успех. Вы заслужили свои достижения, и никто не имеет права отбирать их у вас.

4. Когда вас не слышат

Мы все с этим сталкивались. Вы высказываете свои мысли или говорите о чувствах, а собеседник просто отмахивается от вас или перебивает. Это разочаровывает и расстраивает, не так ли?

Ваш голос имеет значение. Ваши мысли, чувства и взгляды имеют значение. И когда вы делитесь ими с другими, вы заслуживаете того, чтобы вас выслушали с уважением и вниманием.

Если вы оказались в ситуации, когда вас постоянно не слышат, важно постоять за себя. Это можно сделать, спокойно заявив, что вы хотели бы закончить то, что говорите, или выразив, что вы чувствуете, когда вас перебивают или отпускают.

Коммуникация -–это улица с двусторонним движением, и ваша сторона разговора не менее важна. Вы достойны того, чтобы вас выслушали.

5. Когда вас постоянно просят пойти на компромисс

Компромисс – это часть жизни, не так ли? Мы делаем это на работе, в отношениях и даже когда решаем, какой фильм посмотреть в пятницу вечером. Но что происходит, когда на компромисс всегда идете вы?

Замечали ли вы когда-нибудь, что ваши предпочтения всегда отодвигаются на второй план? Или что вашим комфортом жертвуют ради других? Может казаться, что вы теряете часть себя, шаг за шагом.

В таких ситуациях нужно отстаивать свою позицию. Иногда нормально хотеть, чтобы все было по-твоему. Главное – баланс. Постоянный односторонний компромисс не является справедливым или здоровым.

В следующий раз, когда вы обнаружите, что всегда идете на компромисс, имейте в виду – вполне нормально сказать: "На этот раз можно сделать по-моему?".

6. Когда вас заставляют чувствовать вину за свой выбор

Представьте себе такую ситуацию: вы приняли решение, которое кажется вам правильным, но другие недовольны им. Они могут ставить под сомнение ваши суждения, критиковать ваш выбор или даже пытаться манипулировать вами, чтобы вы изменили свое мнение.

Звучит знакомо? Но вот в чём дело: вы имеете право делать собственный выбор и жить так, как считаете нужным.

Это нормально, если другие не понимают или не соглашаются с твоими решениями. Важно, чтобы вам было комфортно и вы были довольны своим выбором.

Отстаивайте себя, когда другие пытаются вызвать у вас чувство вины за ваши решения. В конце концов, это ваша жизнь. Вы должны принимать решения.

7. Когда вы соглашаетесь на меньшее, чем заслуживаете

Давайте перейдем к сути: вы себя недооцениваете. Возможно, это происходит на работе, где вы работаете долгие часы без справедливой компенсации. Или в отношениях, где ваши потребности и чувства постоянно игнорируются.

Послушайте, никто не собирается приносить вам то, чего вы заслуживаете, на блюдечке с голубой каемочкой. Вы сами должны признать свою ценность и требовать уважения. Поэтому перестаньте принимать меньше, чем вы достойны. Перестаньте постоянно ставить потребности и желания других людей выше своих собственных. Начните отстаивать себя.

Потому что, в конце концов, если вы не цените себя, как вы можете ожидать, что другие будут ценить вас? Пришло время сделать шаг вперед, поднять планку выше и не соглашаться на меньшее.

8. Когда ваша самооценка под угрозой

Единственное, о чем вы всегда должны помнить, – никогда не позволяйте никому пошатнуть вашу самооценку. Возможно, это босс, который всегда находит недостатки в вашей работе, или так называемый друг, который делает язвительные замечания о вашей внешности или выборе образа жизни. Эти тонкие или не очень тонкие уколы могут со временем подорвать вашу самооценку.

Вы заслуживаете уважения, любви и внимания – никогда не позволяйте никому убедить вас в обратном. Защищайте свою самооценку. Отстаивайте себя, когда кто-то пытается унизить или принизить вас. Вы стоите большего, чем их слова, и имеете полное право отстаивать свою самоценность.

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