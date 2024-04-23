У человека есть дар речи, но далеко не каждый понимает важность тишины в определенных ситуациях.

Иногда добрые слова могут восприниматься как оскорбление, если были сказаны в неподходящий момент. К сожалению, люди часто забывают о старой поговорке, что молчание - это золото.

Предприниматель и блогер Итан Стерлинг утверждает, что жизненный опыт и советы дипломированных психологов заставили его существенно переосмыслить подходы к общению. На страницах издания Hack Spirit он рассказал о нескольких типичных ситуациях, когда лучше помолчать и послушать, чем что-то говорить. Вот эти ситуации:

В эмоциональные моменты . Когда эмоции достигают пика, наша способность к рациональному мышлению теряется. В таких ситуациях молчание действительно может быть золотом. Здесь речь не идет о подавлении эмоций или избежании конфронтации. Речь идет о том, чтобы дать своему разуму паузу, которая ему нужна, чтобы проработать ситуацию, и ответить рационально, а не реагировать бездумно. Когда кто-то изливает перед вами свою душу . Когда друг, член семьи или коллега приходит к нам с тяжёлым сердцем, наш инстинкт толкает давать советы или делиться собственным опытом. Но на самом деле больше пользы будет, если вы просто молча выслушаете человека. По крайней мере, пока он не скажет все, что хотел. Когда вас провоцируют на немедленный ответ . Когда мы чувствуем провокацию, наша инстинктивная реакция может привести к реактивному, а не вдумчивому общению. В такие моменты, сделав шаг назад и выбрав тишину, можно предотвратить потенциальный вред. Когда у вас есть соблазн посплетничать . Мы все оказывались в ситуациях, когда сплетничать казалось бы простым способом приспособиться к другим или сблизиться с ними. Но на самом деле молчание вместо сплетен способствует более здоровым и уважительным связям со всеми людьми в вашем окружении. Когда важно услышать мнение собеседника . Если вам сообщают что-то важное, стоит сосредоточиться на словах собеседника и не перебивать комментариями или вопросом раньше, чем он скажет, что хотел. По сути, выбор молчания в такие моменты не только улучшает наши коммуникативные навыки, но и способствует более глубоким связям с другими. Когда нужно подумать прежде, чем говорить . Иногда бывает, что у вас просто нет готового ответа на сказанное. В такие моменты лучше взять паузу, чтобы подумать, или даже, чтобы уточнить информацию в других источниках. Давать более обдуманные ответы означает делать меньше ошибок и эффективнее доносить свои идеи. Во время непродуктивного спора . Об эмоциональных ситуациях уже сказано выше. Но споры бывают и безэмоциональными. И если становится очевидно, что собеседник откровенно не готов услышать ваши аргументы, тогда лучшим способом действия может быть молчание. Это даст обеим сторонам возможность осмыслить ситуацию. Когда слова просто неуместны . Если вы становитесь свидетелем чьего-то горя, часто лучшее, что вы можете сделать - просто быть рядом. Молча.

Другие материалы с советами на тему психологии

Как писал УНИАН, гнев - это эмоциональное состояние, которое может негативно сказаться на вашем здоровье, не говоря уже об отношениях с другими людьми. Именно поэтому психологи дали несколько советов, как контролировать свой гнев в пустяковых ситуациях.

Видео дня

Также мы рассказывали о 10 способах узнать, настоящий ли друг рядом с вами. Один из главных признаков настоящего друга - вы можете быть самим собой рядом с ним.

Вас также могут заинтересовать новости: