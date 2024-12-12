В то же время проявление такого цвета отличается у животных из-за разного пола.

После 60 лет поисков генетики ученые наконец идентифицировали ген, который отвечает за рыжий окрас домашних котов. В частности исследователи выяснили, что любой огненный оттенок шерсти на котах, вероятно, является следствием отсутствия сегмента ДНК в небелковой части кошачьего генома, пишет Science Alert.

"Это была генетическая загадка, головоломка", - отметил генетик из Стэнфордского университета Грег Барш в интервью Science.

Барш со своими коллегами обнаружил, что клетки кожи котов, из которых прорастает оранжевая шерсть, экспрессируют в 13 раз больше РНК гена Arhgap36, чем клетки кожи котов без оранжевой шерсти.

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"Ожидая, что белок, кодирующий участок сверхпродуктивного гена Arhgap36, мутировал, исследователи были удивлены, когда обнаружили, что последовательность, предшествующая ему, содержит делецию, которая, вероятно, влияет на остальную экспрессию гена. Удаление в 5 килобазах присутствовало у каждого оранжевого кота, которого исследователи изучили из базы данных 188 котов, включавшей 145 оранжевых, 6 ситцевых и 37 неоранжевых котов", - подчеркнули в материале.

В то же время один из результатов не стал неожиданным. Исследователи, как и предполагали, обнаружили мутировавший ген, который объясняет, почему оранжевый цвет по-разному проявляется у представителей разных полов. Известно, что большинство оранжевых котов являются самцами, тогда как у большинства кошек с оранжевой шерстью появляются пятна разных цветов.

"В совокупности эти наблюдения предоставляют убедительные генетические и геномные доказательства того, что делеция 5 кб вызывает сцепленный с полом оранжевый цвет", - подчеркивают Барш и его команда в своей статье.

Две команды исследователей подтвердили, что мутация, которая отвечает за оранжевый мех, находится на Х-хромосоме, поэтому между полами могут быть такие четкие различия в цветном узоре. По сравнению с самцами, которые имеют только одну копию этой мутации на своей единственной Х-хромосоме, самки имеют две копии, по одной на каждой Х-хромосоме, которую они получают от каждого из родителей.

"Млекопитающие случайным образом инактивируют одну из двух Х-хромосом в каждой клетке, чтобы избежать экспрессии избытка продуктов хромосомы. Это приводит к тому, что самки оранжевых котят имеют активную оранжевую мутацию в некоторых развивающихся клетках кожи, рядом с соседними клетками, в которых Х-хромосома с мутировавшим геном деактивирована", - объясняют в Science Alert.

По словам ученых, такая мутация рыжих котов не имеет негативных последствий для здоровья.

В то же время ученые отметили, что Arhgap36 вызывает проблемы с развитием у других животных, когда он слишком или недостаточно работает. Однако, скорее всего, у оранжевых котов ген чрезмерно экспрессируется только в пигментных клетках, которые развиваются и созревают.

"Разница между черепаховыми и ситцевыми котами заключается в наличии дополнительной мутации белой пятнистости у ситцевых, которая влияет на способность развивающихся меланоцитов выживать, когда они мигрируют от нервного гребня, позволяя клонам меланоцитов, которые выживают, распространяться в большей области тела", - добавляют Барш и его коллеги.

В свою очередь второе исследование, которое проводил генетик из Университета Кюсю Хидехиро Тох, тоже идентифицировало Arhgap36 как ген оранжевого меха кошек. По их данным, большее обнаружение этого гена подавляет гены цветных пигментов изменяя темно-коричневые и черные пигменты эумеланина на красновато-желтые пигменты феомеланина.

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