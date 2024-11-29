Хлеб не является токсичным для пушистых и вряд ли нанесет вред в краткосрочной перспективе.

Хлеб - вкусный продукт, который можно употреблять в разных форматах. Во время пандемии коронавируса многие люди начали экспериментировать с приготовлением собственного хлеба дома из-за дефицита в продуктовых магазинах и пекарнях, пишет Catster.

Но могут ли люди поделиться этой вкусной едой со своим котом?

Можно ли котам есть хлеб?

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Коты могут есть хлеб. Это означает, что он не является токсичным для кошек и вряд ли нанесет вред в краткосрочной перспективе. Однако коты являются плотоядными животными, которые не нуждаются в хлебе в своем рационе. Хлеб может быть хорошим угощением для вашего котенка, но предлагать его стоит только в умеренных количествах:

"Что касается хлебобулочных изделий, таких как пирожные, печенье и кексы, лучше не давать их коту. Опять же, они не токсичны для вашей кошки, но эти продукты часто содержат много сахара, жира и калорий. Подслащенная выпечка с большей вероятностью вызовет расстройство желудка у вашей кошки, чем обычный хлеб".

Конечно, не давайте своей кошке хлеб, который содержит токсичные для кошек ингредиенты, в частности лук, чеснок, кофе и шоколад.

Полезен ли хлеб для кошек?

Хотя хлеб безопасен для употребления, он не полезен для кошек. Это ненужный пищевой продукт для удовлетворения их пищевых потребностей, и он содержит очень мало питательной ценности для вашего любимца.

Если кормить его в больших количествах, хлеб может привести к дискомфорту, тошноте и рвоте, а также к вздутию живота.

Из-за высокой калорийности хлеба, а также большого количества сахара и жира, хлеб не следует предлагать котам в качестве обычного лакомства. Со временем такие продукты, как хлеб, могут привести к увеличению веса и даже ожирению. Это может способствовать многим проблемам, включая проблемы с суставами и диабет.

Можно ли котам есть хлебное тесто?

Эксперты не советуют предлагать своему коту любое сырое тесто. Это также касается заквасок.

"Сырое тесто несёт в себе риски заболеваний, которые могут переноситься в сырой муке", - резюмируют специалисты.

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Ранее УНИАН сообщал, могут ли коты видеть привидения. По словам специалистов, пушистики могут видеть те вещи, которые людям не разглядеть.

Когда кажется, что коты всматриваются в пространство, они на самом деле могут улавливать едва заметное движение, поскольку их зрение гораздо острее, чем у людей.

Ранее эксперты назвали 10 самых умных кошек в мире. Среди них есть абиссинская кошка, сиамская кошка, корниш-рекс, японский бобтейл и другие породы.

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