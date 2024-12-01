По словам ветеринаров, все зависит от возраста, веса и породы котов.

Если у вас есть котик, то, вероятно, вам было интересно, может ли он мерзнуть. Несмотря на то, что эти животные чувствуют холод, так же как и люди, ветеринар доктор Ханна Годфри отмечает, что они хорошо сохраняют тепло, особенно, если имеют густую шерсть. В то же время маленьким котятам труднее сохранять тепло, поэтому для них подойдут лежанки с подогревом, чтобы поддерживать нужную температуру, пишет PetsRadar.

Также есть и другие факторы, которые влияют на то, насколько сильно ваш кот чувствует холод, а именно возраст, состояние здоровья и тип шерсти. Поэтому ветеринары-эксперты доктор Джоанна Вуднатт и доктор Ханна Годфри назвали признаки того, что ваш котик замерзает и температуру, которая ему больше всего нравится.

"Да, кошки мерзнут, температура их тела от природы немного выше, чем у человека, и они происходят от обитателей пустынь, а это означает, что они, скорее всего, чувствуют холод немного сильнее, чем мы", - объясняет доктор Вуднатт.

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Если у вас не бесшерстный кот или порода с очень короткой шерстью, то такое животное прекрасно изолируется от холода, если проводит большую часть времени в помещении.

"Уличные коты - это несколько иная история, поскольку они подвергаются большему риску переохлаждения и обморожения, если температура становится слишком низкой. К счастью, коты, которые живут на улице, достаточно хорошо понимают, когда пришло время возвращаться домой", - отмечают в материале.

По словам Вуднатт, как и люди, коты по-разному реагируют на температуру воздуха.

"Некоторых холод не беспокоит (особенно если у них густая шерсть, как у норвежского лесного кота или мейн-куна), тогда как другие, скорее всего, гораздо более чувствительны (например, те, что приспособлены к более теплому климату, как египетский мау или сиамская кошка). Хотя трудно назвать точную цифру, если вы чувствуете холод, скорее всего, ваша кошка тоже замерзла. Не зря же они тянутся к солнечным местам и теплым объятиям!", - добавляет Вуднатт.

Кроме того, бесшерстным котам не стоит выходить на улицу в холодную погоду, ведь им сложно регулировать температуру тела. Даже если они постоянно находятся в помещении, то зимой на них лучше надевать свитер.

В то же время полные коты имеют гораздо больше жира в организме, поэтому они лучше защищены от холода.

В свою очередь эксперты назвали несколько признаков того, которые помогут понять, что ваш котик замерз.

Свертывание в клубочек

Если кот плотно свернулся калачиком, заслонив нос хвостом и прижав лапы к телу, то это означает, что он пытается сохранить тепло своего тела.

Холодные конечности

Пощупайте их уши, лапы и кончик хвоста, поскольку именно там они теряют тепло в первую очередь.

Ищут теплые места

"Если вашей кошке холодно, она, скорее всего, будет искать более теплые места в доме. Если вы постоянно находите своего кота спящим в ящике с одеялами, в вентиляционном шкафу или прижатым к батарее, вероятно, ему очень холодно!", - подчеркивает Вуднатт.

Как же согреть своего домашнего любимца, если ему холодно, специалисты дали несколько советов и рекомендаций.

Попробуйте одеть котика

Эксперты советуют в таких случаях надеть на котика свитер, ведь так от быстро согреется. Если пушистик не дает этого сделать, то попробуйте использовать кошачьи вкусности.

Попробуйте лежанку с подогревом

Такие лежанки используют низкую мощность, поэтому являются безопасными и прекрасно подходят для кошек пожилого возраста или тех, кто имеет проблемы с подвижностью или боли в суставах, ведь благодаря теплу они чувствуют себя комфортнее.

Положите для него уютное одеяло

Для того, чтобы вашему любимцу было тепло, стоит обеспечить его одеялом. Также перед использованием можно нагреть его в сушилке и положить на кровать, чтобы кот сразу укутался в него.

Достаньте кошачьи игрушки

Хорошим способом быстро согреться - это иметь под рукой несколько кошачьих игрушек. К примеру, перьевые палочки, мышки из кошачьей мяты или лазерные игрушки станут отличными вариантами, которые быстро согреют вашего кота.

Другие интересные факты о котах

Ранее эксперты ответили, стоит ли котам есть хлеб. По их словам, он не является токсичным для кошек и вряд ли нанесет вред в краткосрочной перспективе, однако его следует предлагать животному только в умеренных количествах.

Также стало известно, могут ли коты видеть призраков. В частности одно из исследований показало, что коты и собаки видят некоторые спектры света, которые люди не могут разглядеть, к примеру, ультрафиолетовое.

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