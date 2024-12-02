По словам экспертов, эти коты очень ласковые к людям.

Если вы имеете аллергию или просто не хотите, чтобы шерсть была по всему дому, то стоит завести кота, который не линяет. Несмотря на то, что не существует котов, которые вообще не линяют, есть много пород, которые линяют только в минимальном количестве, пишет PetsRadar.

Сфинкс

Коты породы сфинкс бесшерстные, поэтому им практически нечем линять. Однако они могут иметь разную степень волосатости, ведь некоторые из них имеют небольшую персиковую шерсть по всему телу или только на лапах.

Также эти коты очень энергичные и умные, поэтому вы должны иметь много идей, как развлекать кота и обеспечить ему пространство для физических упражнений.

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В то же время сфинксы из-за своей бесшерстности склонны к высыпаниям и грибковым инфекциям, поэтому будьте готовы к тому, что их придется часто купать.

Петерболд

Перетболды являются еще одной бесшерстной породой, поэтому линька не будет для них проблемой.

"Если у вас бесшерстный петерболд, вам нужно позаботиться о его нежной коже, поскольку она может быть склонна к накоплению жира, что вызывает раздражение. Кроме того, петерболды могут легко обгореть на солнце и простудиться, поэтому вам лучше держать их в помещении", - посоветовали эксперты издания.

Корниш-рекс

Эта порода кошек не линяет из-за своей уникальной шерсти, которая имеет кудрявый, мягкий подшерсток.

По словам специалистов, эти коты очень активны и любят играть со своими игрушками по всему дому. Также они являются ласковыми, поэтому это будет большим преимуществом, если вы мечтали о котике, к которому можно прижаться.

Сиамский

Несмотря на то, что сиамские коты линяют, их маленькие волоски менее заметны. По словам владельцев таких котов, они замечают гораздо меньше шерсти, чем у других пород, поэтому это не станет проблемой.

"Когда речь идет о породах кошек, которые мяукают громче всего, сиамскую кошку трудно превзойти. Чрезвычайно разговорчивые, умные и социальные, они так любят быть рядом с людьми, что их часто называют "собакоподобными"", - добавляют в материале.

Девон-рекс

Девон-рексы линяют, однако довольно редко, ведь их шерсть намного короче, чем у других кошек. Однако за их шерстью нужно ухаживать. К примеру, легко расчесывать и периодически купать, если ваш ветеринар это рекомендует.

Бамбино

Бамбино тоже покрыты персиковым пухом, что означает, что вам не нужно беспокоиться об их линьке. Также эти породы очень социальные и ласковые, поэтому эти котики будут скручиваться калачиком у вас на коленях при первой же возможности.

Кроме того, они хорошо ладят с детьми и другими животными, поэтому идеально подойдут для семей.

Бенгальская кошка

Бенгальские коты линяют, однако не так часто, как другие коты с шерстью. Хозяева таких котов отмечают, что их кошки не линяют вообще или даже если так происходит, то это трудно заметить.

"Имейте в виду, что бенгалы - это дорогие кошки, вряд ли вы когда-нибудь найдете их в приюте для животных, и что они могут быть очень умными и энергичными. Это кошка не для тех, кто впервые заводит кота, но может подойти опытным любителям кошек, которые хотят, чтобы их шерсть линяла как можно реже", - предупредили в PetsRadar.

Восточная короткошерстная

Ориентальная короткошерстная кошка является экстравертной, любознательной и умной породой. Эти коты любят общаться со своими хозяевами и всегда стремятся к вниманию.

Ориентальная короткошерстная имеет тонкую, шелковистую шерсть, за которой не нужен особый уход - только периодическое расчесывание. Эти котики очень редко линяют, поэтому они станут идеальным выбором для аллергиков.

Бирманская

Такая порода кошек является одной из лучших для того, чтобы поддерживать эмоциональное состояние, ведь она имеет прекрасную натуру и хорошо чувствует настроение своих хозяев.

"Бирманцы, как правило, очень неприхотливы в уходе и линяют гораздо меньше, чем другие породы, благодаря своей чрезвычайно короткой шерсти. Вам все равно придется расчесывать их во время линьки, но даже когда они теряют шерсть, ее выпадает минимальное количество", - отметили в материале.

Другие интересные факты о котах

Ранее эксперты рассказали, могут ли мерзнуть коты. По их словам, такие животные хорошо сохраняют тепло, особенно, если имеют густую шерсть, однако маленькие котята и некоторые породы все же могут мерзнуть быстрее.

Также эксперты объяснили, можно ли котам есть хлеб. Специалисты отмечают, что хлеб не является токсичным для кошек, однако они не нуждаются в нем в своем рационе.

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