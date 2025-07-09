Хвосты могут рассказать о котах гораздо больше, чем вы думали.

Многие особенности хвоста вашей кошки зависят совсем не от нее. Движение хвоста — это совсем другое дело, заявляет ветеринар Лора Мун из клиники Green Hills Veterinary.

В комментарии Daily Paws она объяснила, как кошки управляют своими загадочными хвостами, есть ли у них в них чувствительность и зачем вообще они нужны.

Могут ли кошки управлять своими хвостами

Здоровые кошки с нормальной анатомией и физиологией способны управлять хвостом от основания до самого кончика и делают это инстинктивно, говорит Мун.

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Управление хвостом играет важную роль как в поддержании равновесия, так и в невербальном выражении эмоций. Тем не менее, кошки, которые рождаются без хвоста или теряют его из-за травмы, прекрасно могут обходиться и без него.

Как кошки управляют своими хвостами

Хвост кошки может казаться загадочным, ведь у нас нет подобного опыта. Но под всей этой пушистостью скрывается структура, весьма похожая на ту, что придаёт форму и функцию нашим собственным конечностям.

Анатомия кошачьего хвоста

Хвост вашей кошки — это, по сути, часть её позвоночника. Позвоночник состоит из пяти отделов позвонков: шейного, грудного, поясничного, крестцового и хвостового, тянущихся от шеи до кончика хвоста. В типичном кошачьем хвосте от 18 до 23 хвостовых позвонков, постепенно уменьшающихся по размеру к концу. А так как у кошки в среднем 230 костей, около 10% из них находятся именно в хвосте.

Помимо костей, в хвосте кошки есть соединительная ткань (связки и сухожилия), мышцы, кровеносные сосуды, кожа и шерсть. Хотя спинной мозг не продолжается в хвостовых позвонках, в хвосте расположена система нервов, отходящих от спинного мозга.

Произвольные движения

Большинство движений хвоста — произвольные, поясняет Мун. И это логично, если учитывать их функции. "Кошки используют хвосты для равновесия — как при ходьбе по узкой поверхности, так и во время охоты на добычу. Они также используют их для общения с другими животными (включая людей). Например, сильно распушенный хвост может указывать на страх или тревогу, а гладко держащийся и медленно двигающийся из стороны в сторону — на спокойствие и довольство", — говорит она.

Как и у человека, всё начинается в мозге: кошка решает, что хочет сделать, и нервная система передаёт сигналы к мышцам хвоста, вызывая нужные движения.

Непроизвольные движения

Хотя большую часть времени кошка управляет хвостом осознанно, бывают случаи, когда движения происходят автоматически:

Глубокий сон. Замечали, как кошка дёргается во сне? Подобно людям, кошки могут видеть яркие сны в фазе быстрого сна (REM), и это может вызывать непроизвольные движения.

Рефлекс. Как и у нас, конечности кошки могут дёрнуться в ответ на неожиданный раздражитель. Например, хвост может подёрнуться от испуга.

Травма. Повреждение, мешающее нормальному функционированию хвоста, может вызывать непреднамеренные движения. Причём травма может быть вовсе не в хвосте — иногда повреждения в других частях тела тоже отражаются на нём.

Есть ли у кошек чувствительность в хвосте

Если вы хоть раз наступили кошке на хвост и потом долго извинялись, вы точно знаете: у хвоста есть чувствительность — и довольно сильная. Мун подтверждает: хвост — это весьма чувствительная зона, и, возможно, именно поэтому многие кошки не любят, когда к нему прикасаются.

Это потому, что в хвосте есть не только двигательные, но и чувствительные нервы, которые передают сигналы прикосновений. Так что будьте внимательны и не наступайте кошке на хвост — ей это действительно больно.

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