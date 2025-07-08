По словам экспертов, эти 7 пород собак помогут избавиться от одиночества.

Часто можно услышать фразу, что собаки - это лучшие друзья человека. Фактически, это так и есть, ведь эти животные становятся прекрасными спутниками на всю жизнь. Об этом пишет Parade Pets.

"Именно формирование связи между человеком и животным делает собак такими замечательными лучшими друзьями. Эта связь является безусловной и точной. После ее формирования вы получаете полезное общество, которое приносит пользу как владельцу животного, так и собаке. Например... что может быть лучше, чем прийти домой и быть радостно встреченным своим пушистым другом?", - отметила доктор Нелл Остермайер, ветеринарный консультант в Figo Pet Insurance.

Поэтому двое экспертов по домашним животным назвали породы собак для людей, которые чувствуют себя одинокими и хотят иметь четверолапого лучшего друга.

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Французский бульдог

"Французский бульдог - отличный семейный компаньон, который хорошо приспосабливается почти к любым условиям жизни. Они имеют яркую индивидуальность и дают вам об этом знать с помощью мимики и "вербальной" коммуникации. Французские бульдоги веселые и интересные", - отметила Остермайер.

Лабрадор-ретривер

Как отметила региональный технический директор VCA Animal Hospitals Эшли Кейн, лабрадоры-ретриверы являются прекрасными собаками-компаньонами, если вы чувствуете себя одинокими. По словам Остермайер, лабрадоры с радостью участвуют в любой деятельности, а особенно они любят плавать.

"Лабрадоры универсальны. Они могут бегать, ходить в походы, кемпинговать, плавать или просто лежать в гостиной. Дружелюбные лабрадоры, которые любят людей, могут делать все. Обычно они довольны тем, что находятся с одним хозяином или всей семьей", - добавила ветеринар.

Эти собаки являются настолько хорошими компаньонами, что хочется поделиться с ними всей едой, однако будьте осторожны.

"Не перекармливайте их, поскольку они легко набирают лишний вес", - предупредила доктор Остермайер.

Йоркширский терьер

Эти маленькие щенки являются невероятными друзьями и могут хорошо прижиться в разных условиях.

"Йоркширские терьеры обычно весят менее 3 килограммов, что делает их любимцами городских жителей, но часто за их маленьким размером скрывается большой, смелый нрав. Дрессировка и социализация могут помочь предотвратить превращение этого в властное поведение", - пояснила Остермайер.

В то же время Кейн добавила:

"Их нужно регулярно расчесывать, чтобы их длинная шерсть была здоровой и не запутывалась, а владельцы также должны делать все возможное, чтобы следить за чисткой зубов, поскольку йорки часто склонны к проблемам с зубами".

Боксер

Эта порода известна своей любовью к семье. Боксеры являются отличными компаньонами в семьях, которые готовы говорить на их языке любви. По словам Кейн, эти собаки также любят обучаться новым навыкам во время тренировок.

"Боксер - очень умная и сильная порода, которая нуждается в ежедневных умственных и физических упражнениях. Они известны тем, что хорошо ладят с детьми, но из-за их защитной природы лучше социализировать их как можно раньше", - подчеркнула доктор Остермайер.

Питбуль

"Это не конкретная порода, и часто под этим термином подразумевают либо американский питбультерьер, либо американский стаффордширский терьер, либо английский бультерьер, либо стаффордширский бультерьер. Обычно, когда используется термин "питбуль", имеется в виду смесь с другой породой", - объяснила ветеринар.

Однако независимо от этого, питбули могут быть любящими, спокойными, дружелюбными собаками, если их дрессировать и социализировать, заверила Остермайер.

"Питбули, которых часто несправедливо стигматизируют из-за плохой дрессировки владельцев, быстро учатся и становятся преданными защитниками, если им дать время на дрессировку", - заверила Кейн.

Кокер-спаниель

Кокер-спаниель, который был выведен для охоты, сегодня выполняет главную задачу, а именно дружит с людьми.

"Кокер-спаниель стал любимым другом семьи. Они умны и легко поддаются дрессировке, но с радостью играют в мяч или ходят на прогулку. Нет потребности в долгих пробежках", - рассказала Остермайер.

Цвергшнауцер

Эти собаки милые и игривые, а также очень привязаны к семье. Они чувствуют себя хорошо в домах и уделяют много внимания своим любимым людям.

"Эта порода любит нюхать и долгие прогулки, во время которых они могут исследовать окружение, что обогащает их умственное развитие. Они также любят учиться новым трюкам. Их жесткую шерсть нужно расчесывать по крайней мере раз в неделю, и она требует регулярного ухода", - пояснила Кейн.

Другие интересности о собаках

Ранее был назван топ-7 пород собак для объятий. В этот рейтинг вошли бернский зенненхунд, староанглийская овчарка, золотистый ретривер, сенбернар, самоед, ньюфаундленд и большая пиренейская горная собака.

Также стало известно, как отучить собаку подбирать мусор с земли. По словам экспертов, для этого понадобится дрессировка, она не подействует быстро, но рано или поздно любая порода ее освоит.

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