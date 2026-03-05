Почти 2 километра под поверхностью: какое наземное животное живет глубже всех

До этого рекорд принадлежал виду червей, обнаруженному на глубине около 1300 метров в золотодобывающем руднике в Южной Африке.

В пещере, расположенной почти на глубине 2000 метров под поверхностью Земли, ученые обнаружили экосистему, тихо процветающую в отсутствие света. Об этом пишет IFLScience.

Интересно, что среди найденных троглобитов был обнаружен вид, известный как Plutomurus ortobalaganensis, который носит титул самого глубоживущего наземного животного, когда-либо найденного на Земле.

Этот организм был обнаружен летом 2010 года иберо-российской экспедицией CaveX в пещерной системе Крубера-Воронья на Западном Кавказе, одной из самых глубоких известных пещер на Земле. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Terrestrial Arthropod Reviews.

Видео дня

Отмечается, что он был найден на глубине 1980 метров под поверхностью, что делает его самым глубоживущим наземным членистоногим из когда-либо обнаруженных. До этого рекорд принадлежал виду червей, обнаруженному на глубине около 1300 метров в золотодобывающем руднике в Южной Африке.

Это существо - коллембола, членистоногий, внешне очень похожий на насекомое, но на самом деле принадлежащий к другой ветви древа жизни. Внешне он не очень привлекателен: это сероватое, безглазое существо с шестью ногами, приспособленное к жизни в вечной темноте, питающееся грибами и разлагающимися органическими веществами. На макушке головы у него расположены чрезвычайно длинные усики, которые он использует для обнаружения химических сигналов и ориентации в безсветной среде. Доктор Энрике Бакеро, зоолог и профессор Университета Наварры в Испании, один из авторов исследования, заявил:

"В ответ на эти условия ни у одного из этих животных нет глаз, и они лишены пигментации... Кроме того, у одного из видов развился хеморецептор - своего рода химическая параболическая антенна, - который позволяет ему передвигаться в такой сложной среде. Они питаются грибами, которые на них растут, способствуя их разложению и участвуя в сети стабильных сообществ членистоногих, существующих в пещерах".

Важно, что большинство существ, обитающих в глубоких пещерах, полностью теряют пигментацию. Хотя эта коллембола чрезвычайно бледная, она не полностью лишена пигментации. Этот едва заметный оттенок цвета заставил исследователей предположить, что этот вид мог заселить эти экстремальные глубины сравнительно недавно с эволюционной точки зрения.

Новости о инетересных животных

Чёртов цветок - один из самых крупных видов богомолов и пагубное влияние этого энтомологического суперзлодея ограничивается его восточноафриканским ареалом обитания.

Вас также могут заинтересовать новости: