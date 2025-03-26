Этот сериал раскрывает множество проблем, с которыми сталкиваются дети и родители современности.

Если спросить любого родителя на планете, чего он боится больше всего, почти все дадут один и тот же ответ — потерять ребенка. Но есть и другая, гораздо более редкая, но не менее ужасающая судьба для родителей — если ваш ребенок вдругг отнимет жизнь у другого.

Именно такой страшный жизненный сценарий лежит в основе самого популярного на данный момент мини-сериала Netflix — "Переходный возраст" (Adolescence). Сюжет рассказывает о 13-летнем Джейми Миллере и его семье после того, как его обвинили в жестоком убийстве одноклассницы.

Сериал получил восторженные отзывы за "гениальный" сценарий, актерскую игру и операторскую работу, но больше всего — за шокирующий и пугающе правдоподобный сюжет, пишет доктор философии и психолог Марк Трэверс в материале Forbes. Хотя "Переходный возраст" не основан на каком-то конкретном преступлении, создатели утверждают, что вдохновлялись реальными случаями из Великобритании.

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Согласно данным Библиотеки Палаты общин Великобритании, только в марте 2023 года было зафиксировано 18 500 случаев арестов и предупреждений за хранение ножей, из которых 17,3% приходилось на подростков от 10 до 17 лет. Сериал поднимает острые и пугающие темы, такие как культура инцелов, гендерное насилие и радикализация молодых людей. Эти угрозы стремительно распространяются в наше время, и сериал показывает, насколько они опасны.

Если вы родитель, есть три причины, почему вам стоит посмотреть этот сериал.

1. Буллинг никуда не исчез — он просто стал незаметнее

Общество действительно продвинулось вперед за последние годы. Борьба с буллингом, сексизмом, расизмом и гомофобией дала свои плоды, и эти явления стали встречаться реже.

Но за последние годы произошел откат назад.

Дети сегодня зависят от технологий больше, чем когда-либо. Смартфоны для них — не просто гаджеты, а часть их социальной жизни. И хоть многие родители ослабили контроль над гаджетами, это открыло новые каналы для травли — те, которые гораздо сложнее заметить и отследить.

Сериал демонстрирует эту проблему. Даже детективы, расследовавшие преступление, не смогли сразу определить, где дружеские комментарии в соцсетях Джейми, а где скрытый буллинг.

Современные формы травли стали настолько тонкими и зашифрованными (включая язык эмодзи и двойные смыслы), что их практически невозможно заметить без специальной подготовки.

2. Сексизм среди подростков вновь становится нормой

Февральское исследование 2025 года, опубликованное в PLOS One, выявило тревожную тенденцию: 76% учителей средних школ и 60% учителей начальных школ в Великобритании беспокоятся об онлайн-мизогинии (женоненависництво) среди мальчиков.

Один учитель сообщил, что один из учеников вслух заявил, что "бить женщин — нормально, ведь Андрю Тейт (бывший профессиональный кикбоксер и скандальный блогер) так делает". Другой учитель слышал, как мальчик сказал однокласснице, что "ее место на кухне". Третий преподаватель сообщил, что ученики трогают девочек без их согласия и не понимают, почему это недопустимо.

Эти проблемы также описаны в "Переходном возрасте".

3. Родители должны быть внимательнее, чем когда-либо

Когда мы слышим о подростках, совершивших жестокие преступления, сразу возникает первая мысль — "что с их родителями?". Конечно, исследования подтверждают, что дети из неблагополучных семей чаще проявляют девиантное (отклоняющееся от общепринятых) поведение. Но бывают и исключения.

Некоторые из самых страшных преступников в истории — Ричард Коттингем, Деннис Рейдер и Рэнди Крафт — выросли в нормальных семьях, без насилия и жестокого обращения. Джейми из сериала тоже рос в хорошей семье. Его родители были счастливы в браке, не били детей, не пили и не употребляли незаконные вещества.

Но им не пришло в голову, что он часами сидит в интернете, погружаясь в "мрачные уголки сети". Сегодня достаточно одного видео, одного комментария или одного чата, чтобы "сломать" мышление ребенка.

Другие новости об этом сериале

Ранее УНИАН сообщал, что сериал стал лидером в рейтинге и покорил зрителей за короткий промежуток времени. Интересно, что фильм снят одним кадром. На самом деле, это сложная операторская работа, а актерам пришлось вжиться в роль с первого дубля.

Кроме того, сценаристы прокомментировали неожиданный финал популярной ленты. Первая серия посвящена аресту Джейми, вторая - расследованию дела в школе и поиску доказательств убийства. Третий эпизод показывает эмоциональное общение подростка с психологом. А что дальше - рассказывают создатели.

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