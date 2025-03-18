Этот сериал обязателен к просмотру.

На Netflix появился новый мини-сериал под названием "Юношество". Буквально за несколько дней он стал лидером в рейтинге и покорил зрителей. "Сериал, который давит на нервы" - именно так его описывают киноманы.

О чем сериал "Юношество"

13-летнего юношу задерживает полиция и предъявляет ему подозрения в убийстве. С этого момента жизнь главного героя и его отца становится невыносимой, пока следователь, терапевт и адвокат пытаются выяснить все обстоятельства и доказать вину подростка, потому что есть доказательство - видео, на котором видно, как кто-то в одежде главного героя убивает девочку. Однако сам Джейми Миллер отрицает свою вину.

Для Оуэна Купера, сыгравшего Джейми, это первая главная роль. Критики высоко оценили его игру и отметили, что парень добьется больших успехов в кино.

Видео дня

Интересно, что фильм снят одним кадром. На самом деле, это сложная операторская работа, а актерам пришлось вжиться в роль с первого дубля.

Ранее УНИАН назвал три мини-сериала от Netflix, которые можно пересмотреть за один вечер.

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