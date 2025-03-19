Они также признались, основан ли сериал на реальной истории.

Новый криминально-драматический мини-сериал на Netflix "Юношество" за несколько дней после выхода, а именно с 13 марта, получил популярность во всем мире. Он покорил сердца зрителей, поднимая важные социальные темы.

Но основан ли этот сериал на реальных событиях и что о неожиданном финале говорят его создатели - читайте дальше.

О чем сериал "Юношество"

В сериале всего четыре серии. В центре сюжета показана жизнь 13-летнего юноши Джейми Миллера, которого задерживает полиция. Его подозревают в убийстве одноклассницы Кэти, которое он постоянно отрицает. Следователь, терапевт и адвокат пытаются выяснить все обстоятельства и доказать вину подростка, потому что имеют видеодоказательства. В то время его родные хотят выяснить правду и поддерживают обвиняемого.

Видео дня

К слову, в сериале поднимаются важные темы, такие как: плохое влияние социальных сетей, давление со стороны сверстников, конфликты с родителями и многие другие.

Основан ли сериал "Юношество" на реальной истории

Как пишет издание Variety, сценаристы сериала Стивен Грэм и Джек Торн хотели обратить внимание на увеличение количества несчастных случаев среди подростков, но сериал не основан на реальной истории.

"История не основана на реальных событиях. Однако сериал вдохновлен тревожным ростом реальных ножевых нападений среди подростков в Великобритании. Одной из наших целей было спросить: "Что происходит с подростками в наши дни, и какое давление они испытывают со стороны своих сверстников, интернета и социальных сетей?". И давление, которое есть от всех этих вещей, так же тяжело для детей здесь, как и во всем мире", - отметили создатели "Юношества".

Чем завершается сериал "Юношество"

Интересно, что каждый эпизод сериала снят одним дублем и фокусирует внимание на определенных событиях. В частности, первая серия посвящена аресту Джейми, вторая - расследованию дела в школе и поиску доказательств убийства. Третий эпизод показывает эмоциональное общение подростка с психологом и раскрывает внутренний мир персонажа. Последняя же серия посвящена членам семьи Джейми и его неожиданному признанию в убийстве.

Такой финал удивил многих зрителей, но сценарист сериала отметил, что все это было задумано не просто так.

"В 4-м эпизоде он продвинулся гораздо дальше в своем путешествии, чем раньше. Теперь Джейми знает, что он сделал и каким может быть его будущее. Это позволяет ему сложить свои чувства в коробку и до определенной степени закрыть крышку над собой", - высказался о финале криминально-драматической ленты сценарист.

А вот режиссер мини-сериала Филипп Барантини охарактеризовал завершение "Юношества" и эмоциональную реакцию родителей главного героя так:

"Я сказал им: "Представьте, что кто-то, кого вы любите, находится на аппарате жизнеобеспечения. Вы надеялись и молились, чтобы они остались живы. И вот в этот момент врач наконец говорит вам: "Мы больше ничего не можем сделать, и мы отключим аппарат". Вот что означает признание вины Джейми для семьи Миллер".

К слову, главную роль Джейми сыграл 15-летний актер Оуэн Купер, для которого это дебют в кино. Критики уже высоко оценили его актерский талант и отметили, что он справился с ролью просто безупречно.

Напомним, ранее УНИАН назвал три мини-сериала от Netflix, которые можно посмотреть за один вечер.

Вас также могут заинтересовать новости: