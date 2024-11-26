Специалисты рекомендовали чистить ящик с отсеками после каждого цикла стирки.

Эксперты по уборке из Which? рассказали, для чего на самом деле в ящике стиральной машины для различных моющих средств есть три отсека. Некоторые люди могут использовать их неправильно, пишет express.co.uk.

"Самый большой отсек предназначен для обычного моющего средства для стирки, жидкого или порошкообразного", - отметили эксперты на видео в Instagram.

По их словам, второй по величине отсек предназначено для моющего средства при предварительной стирке, которое используется для одежды с "действительно сложными пятнами":

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"Обычное моющее средство подойдет, если у вас нет под рукой средства для предварительной стирки или пятновыводителя".

Отмечается, что самый маленький отсек предназначен для кондиционера для белья.

"Стоит отметить, что в некоторых машинах этот отсек с автоматической дозировкой. Он может вместить достаточное количество моющего средства и кондиционера для нескольких стирок и будет выдавать необходимое количество каждый раз", - добавили эксперты.

Специалисты рекомендовали чистить ящик после каждого цикла стирки, чтобы избежать накопления моющего средства, что может вызвать засоры и даже привести к образованию плесени.

"Для чистки можно использовать зубную щетку, так как она действительно эффективна для удаления стойких отложений и проникает в труднодоступные места. Всегда следует убеждаться, что ящик сухой, прежде чем вставлять его обратно в машину", - говорится в статье.

Напомним, ранее УНИАН писал, как убрать неприятный запах из стиральной машинки.

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