ЦРУ построило поддельное судно, чтобы похитить подводную лодку с ядерной бомбой у СССР

Американцы подняли секретную подводную лодку со дна океана прямо у советских кораблей под носом.

В разгар холодной войны ЦРУ провело одну из самых дерзких операций в истории шпионажа – попытку поднять советскую атомную подводную лодку с глубины более 5 километров, используя поддельное горнодобывающее судно, пишет 19FortyFive.

Исчезновение подводной лодки с ядерным оружием

В 1968 году в Тихом океане бесследно исчезла подводная лодка К-129, которая несла баллистические ракеты с ядерными боеголовками и секретное оборудование.

СССР не смог найти судно, однако США определили его местонахождение с помощью подводных систем слежения.

Операция "Азориан": гигантская афера

Чтобы достать обломки, ЦРУ развернуло секретную операцию "Проект Азориан". Специально для этого было создано уникальное судно Hughes Glomar Explorer, которое официально представили как платформу для добычи полезных ископаемых, якобы при поддержке миллиардера Говарда Хьюза.

На самом деле же корабль был оснащен системой для захвата подводной лодки с глубины около 5 км – инженерный вызов, который тогда считался почти невозможным.

В 1974 году судно прибыло на место аварии и приступило к подъему. Используя специальный механический захват и систему труб, американцы смогли поднять часть подводной лодки.

Однако во время подъема произошла поломка – большая часть корпуса развалилась и снова ушла на дно.

Несмотря на это, операция частично удалась: США получили доступ к:

ядерных торпед;

криптографическому оборудованию;

другим секретным технологиям.

Также были подняты тела шести советских моряков, которых позже похоронили в море.

СССР наблюдал, но не понял

Самое поразительное то, что советские корабли фактически наблюдали за операцией. Однако они не смогли осознать, что происходит, считая подъем с такой глубины технически невозможным.

Прикрытие "добычей полезных ископаемых" оказалось настолько убедительным, что выдержало даже пристальный контроль.

В 1975 году информация об операции просочилась в прессу. В ответ власти США использовали известную формулу – "не можем ни подтвердить, ни опровергнуть", которая впоследствии стала классической для спецслужб.

