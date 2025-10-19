Благодаря противовоспалительным свойствам, этот продукт оказывает целебное воздействие на организм.

Употребление оливкового масла Extra Virgin помогает в снижении высокого кровяного давления и борьбе с воспалительными процессами в организме, пишет Verywellhealth.

О 5 преимуществах этого продукта для здоровья рассказала на страницах издания зарегистрированный диетолог Элизабет Барнс.

1. Здоровье сердца

Употребление оливкового масла Extra Virgin (первого отжима) может снизить риск сердечных заболеваний. Для этого эксперт рекомендует заменить нездоровые жиры, такие как сливочное масло, более здоровыми - например оливковое масло.

Исследование, опубликованное в 2018 году в журнале The New England Journal of Medicine, показало, что люди, которые ежедневно употребляли четыре столовые ложки оливкового масла, имели на 30% меньший риск развития сердечных заболеваний, чем те, кто придерживался диеты с низким содержанием жира.

2. Здоровье костей

Оливковое масло в рационе способствует увеличению плотности костей. Небольшое исследование, результаты которого вышли в 2018 году в журнале MDPI, показало, что женщины, которые потребляли более 20 миллилитров оливкового масла ежедневно (чуть более 1 столовой ложки), имели более высокий уровень плотности костей, чем женщины, которые потребляли его меньше.

3. Здоровье кожи

Поскольку оливковое масло Extra Virgin обладает противовоспалительными свойствами, то оно имеет ряд преимуществ для здоровья кожи. Употребление этого продукта способствует увлажнению, очищению и более медленному старению кожи. Впрочем, отмечает эксперт, не следует использовать масло для лечения таких заболеваний, как экзема или акне, без консультации с врачом.

4. Здоровье мозга

Употребление оливкового масла первого отжима может помочь предотвратить деменцию. Широкое исследование, проведенное с участием более 90 000 американцев, показало, что люди, которые ежедневно употребляли более половины столовой ложки этого продукта, имели на 28% меньший риск умереть от деменции, чем те, кто редко или никогда не употреблял оливкового масла.

Исследователи предположили, что здоровье мозга поддерживают антиоксидантные и противовоспалительные свойства оливкового масла. Результаты этого исследования Американское общество питания опубликовало в 2023 году.

5. Профилактика диабета

Регулярное употребление оливкового масла первого отжима способствует снижению массы тела, что в свою очередь уменьшает риск развития диабета второго типа.

Какие риски употребления оливкового масла первого отжима

Оливковое масло Extra Virgin - в целом безопасный продукт. Впрочем, диетолог назвала несколько рисков. Во-первых, как и каждый продукт, оно может вызвать аллергию. Во-вторых, калории и жир, которыми богато масло, не желательны для людей с избыточным весом.

Прежде чем вводить оливковое масло в рацион, желательно посоветоваться со своим врачом, говорит диетолог, особенно, если у вас есть хронические заболевания, например, болезни сердца или диабет.

Ранее УНИАН рассказывал о том, что 4 диетологов спросили, какое масло самое полезное. Все дали одинаковый ответ: оливковое. Они рассказали, что этот продукт богат полезными для сердца мононенасыщенными жирами и содержит полифенолы - мощные антиоксиданты, которые поддерживают сердечно-сосудистую систему, снижают воспаление и улучшают уровень липидов в крови.

