На одесском "Привозе" можно услышать поистине уникальные речевые обороты.

Рынок Привоз - местная достопримечательность Одессы, абсолютно все коренные горожане знают историю этого места, и поэтому с удовольствием общаются с продавцами. Туристы понимают, что "Привоз" - это не про покупки, это про удовольствие и одесский колорит. Узнайте, как давно существует рынок и чем он уникален.

Как появился одесский Привоз и почему он так называется

Для того чтобы понять, сколько лет Привозу в Одессе, нужно немного окунуться в историю города. Начинается она с XIX века, когда в Одессе зарождалась торговля. На тот момент в городе уже было три рынка - Старый и Греческий. Архитекторы планировали сделать в городе торговую ось - такую же, как на Елисейских полях в Париже, а роль длинной улицы, по бокам которой бы располагались торговые лотки, выполнял бы Александровский проспект (сейчас он называется "Проспект Украинских Героев" - ред).

На рынках Старом и Греческом рынках люди продавали абсолютно разный товар, цены устанавливали сами. В 1897 году в одной из частей Старого базара начали располагаться торговцы с привозным товаром. Они выкладывали вещи, продукты, украшения - все, что хотели продать - на телеги и возы, даже вешали на лошадей и ослом. Никаких павильонов или лотков не было и в помине, торговали буквально с пола, "стихийно", и только заграничным товаром, отсюда и название нового рынка - "Привоз", то есть, "привозной". Местные жители знали, что на "Привозе" можно купить абсолютно всё, что нужно, и очень недорого, а кроме того, пообщаться с продавцами и другими одесситами и узнать последние новости.

Через 30 лет появились деревянные лавки и какие-никакие витрины, однако это не помогло, ведь "Привоз" все равно оставался грязным и неуютным местом, как и, пожалуй, многие рынки того времени. Люди справляли нужду прямо на улицах, мусорили и оставляли нераспроданные продукты гнить на свежем воздухе. В 1870-м году власти города вымостили улицы щебнем из гранита, начали строить первые здания, но простоять им долго было не суждено. В город пришла чума, и рынок пришлось сжечь, чтобы предупредить распространение болезни.

Спустя еще 30 лет, в 1902-м году градостроительство уже шло полным ходом - архитектор Нестурх возвел "Фруктовый пассаж" - сооружение из четырех двухэтажных корпусов, которые между собой были соединены арками с коваными воротами, а на столбах у этих ворот художник расположил чугунные вазы с фруктами.

И тогда, и сейчас "Фруктовый пассаж" считается наиболее впечатляющим сооружением из всех остальных корпусов. Тем не менее, понимание общей картины невозможно без знания того, что произошло на Привозе в Одессе - именно эта часть рынка пострадала от удара российской армии. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, атака на Одессу для "Привоза" обернулась двумя выжжеными павильонами.

Чем еще славится Привоз - Одесса и ее "коронные" фразы

Каждый украинец знает, что в Одессу нужно ехать не только ради моря, но и ради местного колорита. Население здесь многонациональное, и поэтому диалектизмы, которые используют в речи коренные пожилые одесситы, необычны для славянского уха. Львиная доля уникальных слов и выражений придуманы и когда-то сказаны евреями - представителями одной из самых больших общин.

Украинский музыкант Феликс Шиндер, как одессит, в жилах которого также течет еврейская кровь, поделился диалогом, который, по его словам, он лично записал на "Привозе". Музыкант стал свидетелем разговора пожилого еврея с продавщицей на рынке и не смог удержаться, чтобы не законспектировать уникальную речь. Послушав ее, сразу становится ясно, какие фразы можно услышать в Одессе на Привозе и как на них остроумно отвечать:

- Мадам! Сколько стоит Ваша курица?

- 240 гривен.

- А так, шоб взять?

- Уважаемый, возьмите руки в ноги и сделайте так, шоб я Вас долго искала!

- Вы явно держите меня за идиота! 240 гривен за эту курицу?

- Ловите момент, мужчина, только для Вас 230 и только, потому что я сегодня добрая!

- Но это же не цена! Это рекорд наглости! Чтобы я про Вас не думал плохого, возьму за 180.

- Мне кисло в чубчик, что Вы обо мне будете думать.

- Я видел три прилавка назад такую курицу за 180!

- Так идите на три прилавка назад или сразу до Бениной мамы!

- О, я вспомнил, где я Вас видел. На коронации королевы Елизаветы Вы стояли за ручку с принцем, это ж были Вы?

- Вы мне очень нравитесь, откуда Вы взялись такой вумный?

- С улицы малая Арнаутская, угол Базарная.

- Но такого же быть не может, это параллельные улицы!

- Но так и такого, чтобы я купил Вашу курицу за 230 гривен тоже быть не может!

- Так а шо вы хотите, шоб я Вам ее за просто так отдала?

- 190 гривен - мое последнее слово!

- Не смешите мои тапочки и спрячьте свое слово.

- Фейгеле моя, я переступлю через себя и дам Вам 200 гривен за Вашу несравненную курицу.

- Ой, не надо тут цуцалы-муцалы разводить, берите в зубы и уходите.

