У кошек есть довольно много милых и интересных привычек, и одна из них – привычка зхакапываться под одеяло. Как пишет catster.com, для такого поведения у вашей пушистой любимицы может быть несколько причин, но в некоторых случаях это может быть поводом для беспокойства и обращения к ветеринару.

1. Инстинкт "жителя лесов"

В дикой природе это было бы защитой от хищников и способом выслеживать добычу. Поэтому, хотя кошки больше не используют эти привычки для выживания, они всё ещё сохраняются в их ДНК.

2. Безопасность

Иногда кошки любят зарываться в одеяла по той же причине, что и мы: чтобы создать ощущение безопасности. Кроме того, ваша кошка видит, как вы это делаете, и чувствует, что хочет уютно устроиться рядом со своим любимым человеком.

3. Комфорт

У некоторых кошек просто строгие предпочтения во время сна. Такие кошки, вероятно, тоже обожают прятаться в кошачьих норах или квартирах. В закрытом помещении есть что-то такое, что помогает кошкам расслабиться.

4. Игривость

Некоторые кошки могут зарыться в одеяла, а затем просто выскочить и атаковать что-нибудь. Они также могут использовать это как способ побудить других кошек играть с ними. Это способ спрятаться, думая, что они очень хитры и готовы напасть на ничего не подозревающую жертву.

5. Тревожность

Если кошка немного пуглива или испытывает дискомфорт от резких движений, громких звуков или новой обстановки, она, вероятно, пытается найти утешение. Если в доме происходит что-то, что пугает вашу кошку, будь то громкий звук пылесоса или что-то странное, например, новый запах на вашей одежде, она может броситься к одеялу, чтобы укрыться. Большинство тревожных расстройств можно устранить, просто изменив обстановку.

6. Текстура

Некоторым кошкам нравится ощущение определённых тканей на своей шерсти и коже. Поэтому, если ваша кошка предпочитает определённый материал, это может быть связано исключительно с самой тканью.

7. Болезнь

Иногда кошки пытаются изолироваться, даже когда им не жарко. Если ваша кошка внезапно начала это делать и кажется, что она пытается сбежать от обычного окружения, возможно, пришло время записаться на приём к ветеринару.

