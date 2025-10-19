Такие люди могут воспринимать информацию или вещи, недоступные другим, мысленно или зрительно.

Многие думают, что способность ясновидения в основном сосредоточена на предвидении будущего. Однако по сути, это скорее "абсолютная проницательность", и такие люди могут воспринимать информацию или вещи, недоступные другим, мысленно или зрительно.

И, как утверждают нумерологи, есть даты рождения, которые раскрывают способность видеть за пределами очевидного. Как пишет Parade, это числа 2, 7, 11 и 18.

Число 2: Проводник богини

В традиционной астрологии это число ассоциируется с Луной, планетарным телом, обладающим экстрасенсорными способностями. Если вы родились в этот день, ваша интуиция связана с вашей способностью к эмпатии и пониманию других. Даже на расстоянии вы можете чувствовать – и особенно ощущать – эмоции других людей, что позволяет вам понять мотивы их поступков.

В современной астрологии число 2 связано с Венерой, управительницей Тельца, второго знака зодиака. С этой точки зрения число 2 символизирует партнёрство, союз и примирение противоположностей. Если вы родились 2-го числа любого месяца, ваша интуиция проистекает из вашей способности видеть обе стороны истории.

Число 7: Искатель вне времени

Если вы родились в этот день, у вас есть глубокая потребность докопаться до сути всего. Вы не принимаете всё за чистую монету; вы задаете вопросы и проводите исследования. Ваши ясновидческие способности проистекают из вашей сильной связи с духовными наставниками, которые всегда поддерживают вас, являя вам символы, видения и проблески интуиции. Однако вы также обладаете аналитическим складом ума, поэтому способны расшифровывать постоянно получаемые вами послания.

11: Абсолютное ясновидение

Это число естественным образом связано с духовным прозрением, наделяя тех, кто родился 11-го числа каждого месяца, склонностью к природным ясновидческим способностям.

В современной астрологии число 11 связано с планетой Уран, планетой интуиции, гениальности и радикального мышления. Если вы родились 11-го числа, вам, возможно, потребуется освободиться от любых ограничивающих ваш разум способов мышления, чтобы активировать врожденные ясновидческие способности. На личном уровне ваши врожденные способности к ясновидению могут помочь вам развить более развитую интуицию, которая поможет вам стать лидером, творческим человеком и даже консультантом, помогая другим жить в большей гармонии с их внутренней истиной.

Число 18: Шепчущий со старой душой

Поскольку в циклическом смысле 9 — это число завершения, приносящее важные завершения, рождённые 18-го числа — это старые души. Способности к ясновидению, проявляемые ими в этой жизни, связаны с опытом, накопленным ими в определённой серии жизней, что даёт им интуитивное преимущество.

С другой стороны, 18-е число образовано 1 (числом творения) и 8 (числом бесконечности), что наделяет родившихся в этот день любого месяца расширенным сознанием. Если вы родились в этот день, ваши ясновидческие способности проистекают из вашей способности видеть общую картину. Ваша способность видеть оттенки серого, промежуточное, помогает вам видеть то, чего другие не видят или отказываются видеть.

