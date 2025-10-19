В социальной сети завирусился опрос среди жителей Днепра.

С начала полномасштабной войны вопрос о том, на каком языке граждане страны должны говорить, обострился. Одни медийные персоны и блогеры делали множество заявлений, вызвавших скандал в обществе, включая призывы бить детей и лишать прав граждан, говорящих на русском. Их оппоненты возражали, отсылая к украинской Конституции и тому, что половина украинских военных, защищающих страну от вторжения, говорят на русском.

Языковой вопрос еще долго будет вызывать споры, по крайней мере, до конца войны. Но что произойдет после ее завершения? На каком языке украинцы предпочтут общаться, каким будет школьное образование в Украине и как люди решат воспитывать своих детей?

На каком языке должны говорить в Украине - опрос

Как мы уже сказали, школьное образование в Украине ведется только на государственном языке, и для этого даже не нужны языковые патрули. Тем не менее, в быту люди общаются так, как хотят сами. В социальной сети TikTok завирусилось видео от канала "Шо По Думках". Интервьюеры провели опрос в Днепре, в рамках которого пытались выяснить, на каком языке должны говорить в Украине люди и как украинцы собираются воспитывать своих детей.

В опросе приняли участие несколько человек разного пола и возраста. Каждый из них не только ответил на заданный вопрос, но и аргументировал свою точку зрения. Люди вспоминали о том, какие языки изучают в школе в Украине и как это влияет на жизнь детей в будущем.

Первая девушка, попавшая на видео, ответила, что воспитывала бы своих детей на русском, потому что сама говорит на этом языке. Такая же точка зрения оказалась и у следующего участника опроса, который начал диалог на украинском, а затем перешел на русский. Он сказал, что выбирает русский язык для своих детей, потому что это его родной язык, он вырос в русскоязычной среде, и никогда это ему не мешало. Следующий герой видеоролика ответил также выбрал русский язык, уточнив, что будет ориентироваться на желание ребенка. Молодой человек добавил, что в школе все равно будут преподавать украинский, поэтому ребенок будет его знать. Четвертым свое мнение высказал мужчина, который отметил, что его дети на данный момент находятся за границей и разговаривают на немецком.

Были среди участников опроса и те, кто не захотел показывать свое лицо. Так, украинец, пожелавший остаться инкогнито, ответил интервьюерам, что он выступает за свободу слова. Сам он вырос в русскоязычном городе, разговаривает на русском, и ему без разницы, на каком языке говорить:

"Хоть на английском. Как говорится - нет плохих наций, есть плохие люди".

Следующая девушка, которой "Шо По Думках" задали тот же вопрос, по аналогии с предыдущими героями видео выбирает русский язык. Она уточнила, что не поддерживает таким образом Россию, но считает, что война не закончится, если все перестанут говорить на русском языке и слушать русскую музыку. В конце она, смеясь, добавила, что будет воспитывать детей на суржике.

Были и украинцы, которые хотели бы воспитывать детей на нескольких языках - так, один молодой человек заявил, что он выбирает три - русский, английский и украинский. Девушка, которая придерживается похожих взглядов, ответила, что ее дети будут знать два языка, но не уточнила, какие. Далее она сказала, что "заставлять разговаривать только на украинском - это…", но фразу не продолжила, ограничившись выразительной мимикой.

В меньшинстве оказались участники опроса, которые выбрали только украинский язык для воспитания своих детей. Одной из опрашиваемых с такой позицией стала девушка, по мнению которой, смысла в воспитании детей на русском языке "маловато". Вторым оказался молодой человек, которого, по его словам, базово также воспитывали на украинском языке. Он добавил, что все зависит от окружения ребенка, а на окружение он, как родитель, повлиять на может.

