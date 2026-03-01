'Были эксперименты': орнитолог рассказала, могут ли птицы узнавать людей по лицу

По словам эксперта, к примеру, голуби недостаточно развиты для этого.

Голуби не способны узнавать людей по лицу, а вот вороны запоминают того, кто их хоть раз покормил или кто замахнулся на них палкой. Об этом рассказала научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины, орнитолог Наталья Атамась в интервью "РБК-Украина".

По ее словам, вороны могут передавать эту информацию другим воронам в окрестностях.

"Были эксперименты, когда люди надевали разные маски и намеренно агрессивно вели себя возле ворон: кричали, бросались камнями. И вороны их запомнили. Достаточно было хотя бы одну ворону обидеть, как уже все остальные в окрестностях нападали на этого человека. И этот эффект держался долго. То есть первые вороны-участницы эксперимента уже умерли, но у других ворон осталась традиция нападать на человека в резиновой маске", - отметила Атамась.

Видео дня

Орнитолог добавила, что для птиц, которые живут рядом с человеком, важно запоминать лица, чтобы понимать опасность. То есть чем лучше птица это делает, тем больше шанс на выживание.

"Но вот голуби туповаты для этого", - объяснила эксперт.

Также у Натальи спросили, действительно ли вороны достигают уровня развития семилетнего ребенка, на что она ответила:

"Нет, вороны способны играть, обманывать, передавать какие-то традиции, но до 7-летних детей им далеко. Впрочем, эти птицы быстро учатся, умеют обмениваться между собой информацией. Некоторые исследователи даже интерпретируют элементы скорби в их поведении: когда они видят мертвую ворону, то собираются вокруг нее. Однако это скорее запоминание места или обстоятельств смерти родственника с целью собственной безопасности, а не скорбь".

Другие интересные новости об экологии

Как писал УНИАН, ранее в зоне ЧАЭС зафиксировали бычка из одичавшего стада коров. По животному видно, что оно не боится и, видимо, не собирается просто так уступать дорогу машине.

"Он держится уверенно, внимательно следит за ситуацией и уже сейчас выглядит так, будто хорошо знает свое место в иерархии стада. Наблюдения продолжаются", - рассказал руководитель Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Нестеров.

Также сообщалось, что в Японии обнаружили паразитический вид муравьев, у которого нет самцов. В течение почти 40 лет ученые подозревали, что редкий паразитический муравей Temnothorax kinomurai производит только особи королев, но до сих пор не было никаких доказательств этого.

Вас также могут заинтересовать новости: