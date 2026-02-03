Может пить алкоголь целый день, но никогда не опьянеет и не получит похмелье: что это за животное

Исследователи, проанализировав его шерсть, обнаружили явные признаки хронического употребления алкоголя.

В тропических лесах Юго-Восточной Азии обитает древесная землеройка (тупайя), способная к чрезмерному употреблению алкоголя, при этом не напиваясь. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что цветы пальмы бертам производят нектар, по содержанию алкоголя сравнимый с пивом, и привлекают множество насекомых и древесных млекопитающих.

Большинство из них страдают от последствий употребления алкоголя, но не тупайя с длинным хвостом, хотя исследователи, проанализировав её шерсть, обнаружили явные признаки хронического употребления алкоголя.

Пока неизвестно, как этот вид справляется со своим чрезмерным употреблением алкоголя, но ферменты в его организме, расщепляющие алкоголь, могут работать с исключительной эффективностью.

Пьянеют ли животные

Интересно, что люди начали производить алкоголь 9000 лет назад, но природа делала это гораздо раньше, посредством дрожжевого брожения в гниющих фруктах и ​​других сладких веществах.

Богемская свиристель зимой может объесться таким количеством забродивших ягод рябины, что не сможет летать или даже ходить по прямой линии. В статье сказано:

"Но одним из самых заядлых любителей алкоголя среди млекопитающих является крошечная малайзийская древесная землеройка, чей рацион, состоящий из нектара, содержит 3,8% алкоголя по объему, что сравнимо с употреблением пива целый день".

Также Хорошо известно, что некоторые приматы тоже любят выпить. Шимпанзе, как известно, грабят запасы пальмового вина, сваренного местными жителями, а дикие верветки в Карибском бассейне славятся тем, что воруют алкогольные напитки из баров.

Исследования показывают, что паукообразные обезьяны регулярно употребляют в пищу ферментированные фрукты, что подтверждает предположение о том, что люди унаследовали свою склонность к алкоголю от своих предков-приматов - так называемая "гипотеза пьяной обезьяны".

