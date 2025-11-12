В ВСУ считают, что такое достижение стоит того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Украинские военные на танках Leopard установили два рекорда - попали в российский Т-72 на расстоянии 5,5 км и в БТР - на 6 км 50 м. Об этом Украинскому Радио рассказал начальник отделения коммуникаций 21-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ Сергей Дибров.

По его словам, фактически бригада имеет на вооружении две модификации Leopard - 2A6 и 2A5, которые шведы очень качественно модернизировали до современного уровня. Между ними есть определенные различия, но принципиальной разницы нет. ВСУ умеют их обслуживать и уже имеют соответствующий опыт эксплуатации.

"То есть у нас есть возможность их нормального обслуживания... Мы знаем, на что эти машины способны. Например, они способны вытащить танк Т-72 с поля боя через заминированное поле и выехать самим после нескольких попаданий FPV. Это очень мощная, очень надежная, очень эффективная техника. И все наши танкисты, которые имеют опыт работы на старых советских или российских танках, говорят, что это просто разные технические уровни", - сказал Дибров.

Видео дня

Он отметил, что экипажи установили два впечатляющих рекорда, которые заслуживают попасть в Книгу рекордов Гиннеса, но формальные обстоятельства препятствуют этому.

"Во-первых, немецкий Leopard попал во вражеский танк Т-72 на расстоянии 5,5 км - зафиксированный результат, превышающий действующий мировой рекорд в 5 км (3 мили). Это было прямое наведение с видимостью цели. Второй рекорд - шведский танк поразил российский БТР на расстоянии 6 км 50 м. И не просто прямым наведением, а через тепловизор и это было сделано одним выстрелом. То есть я лично разговаривал с экипажем и видел журнал боевых действий за тот день: расход снарядов - один, пораженная цель - одна. Это фантастический результат для любого человека, который имеет отношение к танковой службе", - подчеркнул Дибров.

Впрочем, пояснил военный, зафиксировать эти достижения формально невозможно, ведь регламент Книги рекордов требует присутствия комиссии на полигоне для верификации, установления контрольных флажков, измерения соответствующего расстояния и т.д., а в зоне активных боевых действий это сделать невозможно.

Продажа Германией Бразилии танков Leopard, от которых якобы отказалась Украина

Бразильское издание Tecno&Defesa сообщило, что Германия предложила Бразилии приобрести десятки танков Leopard 2A6 и боевых машин пехоты Marder 1A5, от покупки которых якобы отказалась Украина. Речь шла о 65 подержанных Leopard 2A6 и 78 Marder 1A5. В то же время скептически к информации об отказе Украины от этих машин отнесся ресурс German Aid To Ukraine - аналитики отметили, что речь идет о подержанной технике со складов Бундесвера, которая имеет высокую степень износа. При этом ВСУ имели постоянные проблемы с получением запчастей к своей технике немецкого происхождения, поэтому сообщение об отказе со стороны украинского правительства имело бы по крайней мере частичный смысл, отмечают эксперты.

Вас также могут заинтересовать новости: