Выстраданный опыт Украины в борьбе с дронами дает луч надежды в войне с Ираном, - CNN

Недорогие оборонные решения, которые использует Украина, все еще не применяются в других странах Персидского залива или американскими военными в регионе.

По мере того, как Иран наносит удары беспилотниками по критически важной инфраструктуре вокруг Персидского залива, украинский опыт в противодействии этим БПЛА становится все более востребован, пишет CNN.

Украинские чиновники дали понять, что готовы поделиться своим опытом борьбы с беспилотниками с государствами Ближнего Востока. Украинцы также создали эшелонированную оборону против "Шахедов" и его вариантов – и утверждают, что добились значительных успехов в противодействии российским роям беспилотников.

"Игра в догонялки" для США

Для Соединенных Штатов и их союзников противодействие угрозе "Шахед" представляется игрой в догонялки, по мнению некоторых экспертов.

Видео дня

"Несмотря на широкомасштабное и разрушительное использование Россией беспилотников в течение последних четырех лет против Украины, а также на продолжающуюся разработку Украиной средств противодействия этим возможностям, не похоже, что недорогие оборонные решения, которые использует Украина, были скопированы в других странах Персидского залива или американскими военными в регионе", – отмечает военный эксперт Дара Массико.

Он отмечает, что Иран запускает сотни беспилотников "Шахед", чтобы ослабить системы противовоздушной обороны Израиля, США и их партнеров на Ближнем Востоке и повредить критически важные объекты. И хотя большинство БПЛА перехватывается, это требует значительных ресурсов, почти постоянного патрулирования противовоздушной обороны и использования наземных систем ПВО, которые более необходимы для перехвата иранских ракет.

Опыт Украины

Многоуровневая оборона Украины против беспилотников "Шахед" и их модификаций включает в себя целый ряд военных технологий, отмечает CNN:

"Вертолеты и переоборудованные грузовые самолеты, оснащенные пулеметами, охотятся за дронами; команды противовоздушной обороны старой школы обслуживают тяжелые пулеметы в ключевых точках на земле; а также их сбивают переносные зенитные ракетные комплексы. На более высоком уровне Украина также использует истребители, а также поставленные США зенитные ракетные комплексы "Patriot"".

Опыт Украины в противодействии "шахедам" был приобретен с большим трудом. Но если это поможет укрепить международную поддержку или пополнить запасы зенитных ракет, это окажется положительным моментом, подытоживает издание.

США уже используют опыт Украины

По данным СМИ, армия США отправляет на Ближний Восток комплексы борьбы с дронами Merops, проверенные в боевых условиях в Украине. Американский персонал будет не только эксплуатировать эти системы, но и обучать других военнослужащих.

Также Reuters писало, что США и их союзники на Ближнем Востоке оперативно обратились к Украине за помощью в поставке дронов-перехватчиков. Отмечается, что США и Катар уже ведут переговоры о закупке.

Вас также могут заинтересовать новости: