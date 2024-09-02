Ученые обнаружили место, где большинство животных "немедленно оглушаются или погибают".

Ученые при исследовании дна Красного моря обнаружили "бассейны смерти" - таинственные участки, где не выживают никакие существа.

Как пишет Unilad, они представляют собой отверстия, которые выходят за пределы морского дна, в них вообще нет кислорода, и они чрезвычайно соленые, поэтому большинство форм жизни не могут там выжить.

Профессор Сэм Перкис, заведующий кафедрой морских наук о Земле в Университете Майами, объяснил, что рыба, которая случайно попадает в соляные бассейны, "немедленно оглушается или погибает", а хищники фактически селятся в этих местах, чтобы "питаться неудачниками".

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Однако это леденящее душу открытие, как оказывается, содержит важную информацию о зарождении жизни на Земле.

Как объясняет Перкис, считается, что жизнь зародилась на Земле в глубоком море, почти наверняка в бескислородных условиях.

"Изучение этих участков, таким образом, позволяет заглянуть в те условия, в которых впервые появилась жизнь на нашей планете, и может направить поиск жизни в других "водных мирах" в нашей солнечной системе и за ее пределами", - считает он.

Также для исследований очень важен тот факт, что в этих ямах так мало живых существ.

Обычно эти животные взбалтывают морское дно, нарушая отложения, которые там скапливаются. Однако с этими бассейнами с рассолом все иначе - любые осадочные слои, которые оседают на дне соляного бассейна, остаются совершенно нетронутыми.

Ранее УНИАН рассказывал о новой космологической теории, которая предполагает, что Большой взрыв мог не быть началом всего сущего, и Вселенная может "прыгать" между фазами сжатия и расширения.

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