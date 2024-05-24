В комментариях шутят, что такое нельзя простить.

Известная в Австралии блогерша Лаура Хеншоу шокировала подписчиков поступком мужчины, которого она попросила упаковать свою зубную щетку.

Девушка опубликовала в Instagram эмоциональный рассказ о том, как они собирали чемоданы. "Я плачу, я плачу... Вы умрете, когда увидите, как мой муж упаковал туалетные принадлежности. Я уже упаковала все, но забыла положить зубную щетку, поэтому я попросила его положить ее в свою сумку с туалетными принадлежностями. И вот что он сделал..." - рассказала она.

На видео можно увидеть, что зубную щетку положили в мужские кроссовки для бега, не защитив щетину чехлом или чем-либо другим. Там же она нашла и щетку своего мужа. "Что за чертовщина? Какого черта, я даже не знаю, что сказать", - добавила Лаура.

Видео собрало 156 тысяч "лайков" и более 350 комментариев. "25 лет лишения свободы минимум", - написал один из подписчиков.

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Ранее пользователь сети рассказала, что у них с мужем есть правило в постели, которое знакомые считают настоящим безумием.

А другая пара рассказала, как они отомстили соседу, который построил подъездную дорогу прямо через их сад. Гениальность их плана поразила читателей.

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