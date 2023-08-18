Пользователи TikTok были очень удивлены услышанным.

Женщина на одном из роликов для TikTok рассказала о том, как они привыкли спать с мужем. В итоге видео завирусилось, так как многие были поражены услышанным.

Как известно, большинство людей выбирают определенную сторону кровати для сна и годами ее не меняют.

Анджелина Мерфи же рассказала, что они с мужем каждую ночь ложатся спать на случайно выбранной стороне. И ее история очень удивила многих пользователей TikTok.

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"Это никогда не обсуждается, мы просто случайным образом выбираем сторону, когда ложимся спать", - отметила она.

Также Мерфи сказала, что всякий раз, когда эта тема поднимается в разговоре, многие рассматривают их с мужем "привычку" как "самую безумную вещь, о которой они когда-либо слышали". И большинство пользователей TikTok поддержали это мнение.

Один из них пошутил в комментариях так: "Надеюсь, вы оба получите необходимую помощь". А другой отметил, что не женат, но даже у него есть своя сторона кровати, которую он выбирает для сна.

Ранее УНИАН писал, как девушка узнала об измене своего возлюбленного перед совместным путешествием и решила ему отомстить.

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