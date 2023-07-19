Не каждая женщина готова простить измену, тем более, если любимый человек отказывается признавать свою вину.

На Reddit появилась история от женщины, которая буквально всполошила комментаторов. Ее рассказ спровоцировал бурные споры, а виной всему - мужская логика.

Так, 31-летняя женщина уже четыре года живет в браке с 32-летним мужем. У них есть ребенок, которому почти три года. Все было хорошо, однако недавно супруга нашла веб-сайт, на котором можно узнать, где ранее регистрировался человек. Оказалось, что у ее мужа было как минимум два аккаунта на сайтах знакомств.

"Я рассказала ему об этих учетных записях. Он признался, что до того, как мы поженились, у него были "некоторые сомнения". А потому он общался с девушками, но между ними ничего не было. Мне было очень больно, потому что я искренне верила, что он был верен мне на протяжении всех наших отношений. Я была зла и обижена", - написала женщина.

Видео дня

Однако на этом все не закончилось. На следующий день она спросила, где еще ее муж искал себе "подруг для общения" до свадьбы. Оказалось, супруг встречался с некоторыми девушками с другого сайта знакомств. Более того, мужчина признался, что с ними он занимался сексом.

"Не менее 4 раз физической измены и несколько неудачных попыток. Он сказал, что у него были к себе вопросы, и он должен был решить их до того, как женится. После этого он сказал, что глубоко сожалеет об этом и понял, что у него уже есть девушка его мечты, и решил жениться на мне. Я пытаюсь все переварить и не хочу разрушать нашу семью, но я опустошена", - призналась женщина.

Теперь она не может понять логику избранника. Он считает, что измены до брака "не считаются". А она не знает, как на это все реагировать.

Мнение сети

Этот поступок "взорвал мозг" многим женщинам и даже мужчинам. Комментаторы пишут, что все измены, даже если они были до свадьбы, считаются. Также пользователи советуют автору истории не пытаться искать оправдания своему избраннику. Они пишут:

"Лжецы нередко преуменьшают степень неверности. В 9 из 10 раз они сделали намного больше, чем рассказали"

"Значит, ему понадобилось несколько случайных встреч, чтобы понять, что ты та, кого он хочет? Фу. Он принял это решение, основываясь на сексе и только на сексе? Он не ценил ваши отношения и эмоциональную связь. Извините, но это отстой"

"Единственная причина, по которой он признался в этом, заключалась в том, что ты его спросила. Думаю, в противном случае он бы хранил эту тайну всю свою жизнь".

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о том, как одно "нет" разрушило брак мужчины и женщины.

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