Мужчине пришлось заплатить супругам "круглую" сумму.

Пенсионеры отомстили соседу, который построил подъездную дорогу через их сад. Об этом пишет The Mirror.

Знакомый супружеской пары рассказал на Reddit, что мужчина, купивший пустующий участок, начал строить подъездную дорогу к своему дому прямо через их сад. Он не предупредил соседей, что однажды эскаватор оставит "огромный шрам" на склоне холма, проходящего через их сад.

Пенсионер позвонил соседу и попытался это вежливо обсудить, однако тот не захотел ничего объяснять. "Он категорически отрицал, что подъездная дорога пересекает границу участка, и был настолько груб, что старик очень расстроился", - написал автор поста.

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Поскольку обращение в суд потребовало бы значительных затрат, пара начала думать, как решить проблему. Они рассказали о соседе знакомому, который и придумал "гениальный" план.

Мужчина взял свой старый пикап и припарковал его поперек проезжей части. Прибывшим рабочим он сказал, что имеет разрешение на парковку, поэтому не сдвинет машину с места. "Более того, если кто-то попытается отбуксировать грузовик, его обвинят в незаконном проникновении и краже", - добавил мужчина.

Строители не могли доставить все свои инструменты на место строительства, а также не хотели ввязываться в судебную тяжбу, поэтому сказали, что будут брать выходные до тех пор, пока конфликт не разрешится.

Когда новый сосед позвонил супругам, те ответили ему: "В принципе, машина стоит на нашей территории, так что если у вас есть проблемы с этим, можете идти к черту".

В итоге мужчина решил заплатить супругам значительную сумму денег в обмен на сервитут, позволяющий дороге проходить через их участок. Своего знакомого они отблагодарили несколькими ящиками пива и "удовлетворением от того, что поставил муд*ка на место".

Другие истории с соседями

Ранее мужчина рассказал в сети о конфликте с соседом, который выбрасывает собачьи экскременты в его сад.

Другая пользовательница сети поделилась историей своих отношений с соседом - мужчина позволял своей собаке справлять нужду в их саду.

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