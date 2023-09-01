Пенсионеры отомстили соседу, который построил подъездную дорогу через их сад. Об этом пишет The Mirror.
Знакомый супружеской пары рассказал на Reddit, что мужчина, купивший пустующий участок, начал строить подъездную дорогу к своему дому прямо через их сад. Он не предупредил соседей, что однажды эскаватор оставит "огромный шрам" на склоне холма, проходящего через их сад.
Пенсионер позвонил соседу и попытался это вежливо обсудить, однако тот не захотел ничего объяснять. "Он категорически отрицал, что подъездная дорога пересекает границу участка, и был настолько груб, что старик очень расстроился", - написал автор поста.
Поскольку обращение в суд потребовало бы значительных затрат, пара начала думать, как решить проблему. Они рассказали о соседе знакомому, который и придумал "гениальный" план.
Мужчина взял свой старый пикап и припарковал его поперек проезжей части. Прибывшим рабочим он сказал, что имеет разрешение на парковку, поэтому не сдвинет машину с места. "Более того, если кто-то попытается отбуксировать грузовик, его обвинят в незаконном проникновении и краже", - добавил мужчина.
Строители не могли доставить все свои инструменты на место строительства, а также не хотели ввязываться в судебную тяжбу, поэтому сказали, что будут брать выходные до тех пор, пока конфликт не разрешится.
Когда новый сосед позвонил супругам, те ответили ему: "В принципе, машина стоит на нашей территории, так что если у вас есть проблемы с этим, можете идти к черту".
В итоге мужчина решил заплатить супругам значительную сумму денег в обмен на сервитут, позволяющий дороге проходить через их участок. Своего знакомого они отблагодарили несколькими ящиками пива и "удовлетворением от того, что поставил муд*ка на место".
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