Эксперт по кулинарии поделилась лучшими советами по приготовлению вкуснейшей жареной курицы дома.

Простой рецепт жареной курицы можно улучшить с помощью одного простого приема, который, по словам эксперта по рецептам, сможет бросить вызов даже самым ресторанным блюдам. Старший менеджер по разработке рецептов в известной службе доставки продуктов HelloFresh Мими Морли поделилась несколькими простыми способами, которые действительно меняют вкус жареной курицы, пишет Express.

Она не только рассказала, как избежать распространенных ошибок, но и дала советы по усилению вкуса соуса, не жертвуя хрустящей корочкой курицы.

Советы по подготовке - в чем секрет сочной жареной курицы

По словам эксперта, всё дело в подготовке — именно этот этап многие пропускают, а он полностью меняет вкус курицы. Истинный секрет "сочной" и "ароматной" жареной курицы начинается задолго до того, как она попадёт на сковороду.

Мими утверждает: "Одна из самых больших ошибок — сразу же отправлять курицу из холодильника в масло. Правильная подготовка полностью меняет вкус и текстуру".

Ключевой шаг — заранее замариновать курицу в простом рассоле из соли, воды и небольшого количества сахара. Это помогает удержать влагу и равномерно приправить мясо — даже один час в рассоле улучшает вкус.

Затем курицу нужно обсушить и замочить в пахте на несколько часов или, как вариант, слегка обвалять в яйце. После этого полностью покрыть её панировочными сухарями или хорошо приправленной мукой и оставить минимум на 15 минут.

Пахта — это побочный продукт, который остается после сбивания сливок в масло, который можно заменить кефиром, йогуртом без добавок, либо молоком с ложкой лимонного сока или уксуса, дав ему постоять 10 минут, чтобы молоко слегка свернулось.

Мими объясняет: "Это помогает панировке прилипнуть, чтобы она оставалась хрустящей, а не слетала в масле". Что касается остальных советов по идеальной жареной курице, многое зависит от самой техники жарки, которую многим сложно повторить.

Советы по жарке - как сохранить сочность курицы при жарке

Даже опытные домашние повара часто избегают жареной курицы, так как не уверены, как сделать это безопасно. Но эксперт утверждает, что всё довольно просто, если знать основы. Для начала нужна глубокая сковорода с толстым дном или большая кастрюля с высокими бортами.

Она советует: "Лучше всего использовать чугун, но подойдёт любая прочная сковорода. Убедитесь, что она достаточно широкая, чтобы куски курицы не лежали друг на друге". Также нужно залить масло слоем примерно 5–7 см, чтобы курица была наполовину погружена.

Масло должно быть разогрето до 170–180 °C, а опускать курицу нужно с помощью щипцов, медленно, следя за тем, чтобы сковорода не была переполнена. Если масла будет мало, курица получится жирной вместо хрустящей.

Жарить курицу следует примерно 15 минут, периодически переворачивая, чтобы она равномерно прожарилась с каждой стороны. В итоге должна получиться золотистая корочка, а мясо — полностью готовое до кости.

"Обязательно проверяйте готовность, протыкая самую толстую часть ножом — сок должен быть прозрачным, без следов розового", - отмечает эксперт. После приготовления курицу нужно оставить на решётке или бумаге, чтобы впитать лишнее масло и сохранить хруст.

Ранее УНИАН сообщал про секретный ингредиент, который сделает курицу сочной. Курицу легко можно в любой момент пересушить. Кто-то мог слышать о том, что использование сливочного масла под кожей курицы дает усиление вкуса и улучшение текстуры. Однако этот ингредиент справляется с задачей лучше.

Кроме того, мы ранее рассказывали, как сделать курицу как в KFC. Для этого нужны 11 ингредиентов. Хотя KFC официально никогда не подтверждала правдивость этого рецепта.

