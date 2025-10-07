Некоторые комары не умирают зимой, а впадают в спячку в необычных местах.

Многим людям зима нравится тем, что в морозную погоду не встречаются мухи, клещи и другие надоедливые насекомые. На задумывались ли вы, куда пропадают комары зимой? Ответ может оказаться интереснее, чем вы думали. Возможно, вы даже видели зимующих кровососов и не подозревали об этом.

Ранее мы также рассказывали, куда исчезли колорадские жуки - ещё один распространенный вид насекомых-вредителей.

Куда исчезают комары на зиму

Подробности о жизненном цикле кровососов публикует издание Defence Health Agency. Сначала разберемся, сколько живут комары, чтобы ответить на главный вопрос.

Видео дня

Продолжительность жизни этих насекомых зависит от пола. Самцы живут не более двух недель. Их единственная биологическая функция - оплодотворить яйца, поэтому до зимы они вообще не доживают. Самки комаров (а только они способны пить кровь) могут жить от одного до трех месяцев, не считая времени зимовки. Если такая особь вылупилась в ноябре и зимой впала в спячку, то может прожить еще два весенних месяц.

То, куда прячутся комары зимой, зависит от конкретного вида. Они могут прибегнуть к спячке в укромном темном месте, таком как сарай, гараж, хлев, подземный сток, подвал, нора животного. Такое состояние называется диапауза, когда самка сильно замедляет свой метаболизм до первого потепления.

У других видов все взрослые комары погибают до зимы, но самки успевают отложить яйца в незамерзающую воду. Это могут быть места со стоячей жидкостью - канализация, бассейн, поддоны, брезенты, дупла, водосточные трубы. Когда весной вода нагревается, личинки превращаются в куколок. В любом случае кровососы не могут жить зимой как раньше, поскольку при температуре ниже +10° теряют способность летать.

Зная, куда деваются комары зимой, можно бороться с насекомыми в период покоя. Например, сливать стоячую воду на участке и промораживать хозяйственные помещения.

Вас также могут заинтересовать новости: