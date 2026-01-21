Спатифиллум подаёт сигнал SOS: 5 признаков, которые нельзя игнорировать

Корни вылезают из горшка, листья мельчают, а цветение ослабевает? Рассказываем, как и когда правильно пересадить спатифиллум.

Со временем спатифиллуму становится тесно в горшке: корни уплотняются, почва истощается, рост замедляется. Как пишет tomsguide, пересадка даёт растению свежий субстрат, больше места для корней и доступ к питательным веществам, что помогает сохранить здоровье и белые "паруса"-цветы.

Когда лучше пересаживать спатифиллум - признаки

Корни вылезают из дренажных отверстий или видны на поверхности почвы.

Растение приподнимается из горшка.

Вода быстро проходит насквозь, не задерживаясь в почве.

Увядание вскоре после полива.

Замедленный рост, мелкие листья.

Но даже без этих признаков спатифиллум обычно пересаживают каждые 12–18 месяцев. Если прошло больше двух лет - пересадка точно нужна.

Какой горшок нужен для спатифиллума?

Издание советует брать горшок на 2–5 см шире предыдущего, обязательно с дренажными отверстиями. Слишком большой горшок может привести к переувлажнению.

Какая земля нужна для спатифиллума?

Подойдёт рыхлый, хорошо дренируемый грунт для комнатных растений; можно добавить перлит или кору для лучшего дренажа.

Как пересадить спатифиллум - инструкция

За сутки до пересадки хорошо полейте растение - влажная почва легче отделяется. Не поливайте прямо перед пересадкой.

Аккуратно выньте растение, держа за основание стеблей (не за листья). При необходимости проведите ножом по краю горшка. Осмотрите корни: подгнившие (коричневые, мягкие, с запахом) срежьте чистыми ножницами.

На дно нового горшка насыпьте слой свежего грунта (2–5 см), установите растение так, чтобы верх корневого кома был на 2–3 см ниже края. Засыпьте почвой по бокам, слегка уплотняя, но не трамбуя. Глубина посадки - как раньше.

После пересадки хорошо полейте и поставьте в яркий рассеянный свет.

