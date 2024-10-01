По мнению этих людей, пользу можно извлечь даже из неожиданных субстанций.

В популярной сети TikTok стали все чаще появляться видео, где люди из разных уголков планеты едят мел, глину и землю, считая это полезным. УНИАН выяснил, почему новомодные гурманы называют себя "кранчеры" и в чем суть их увлечения.

Ранее мы говорили о том, кто такие квадроберы и опасно ли подражание животным.

Кто такие кранчеры и почему они едят всё это

Кранчеры - это люди, которые придумали название своей "субкультуре", отталкиваясь от английского слова "crunch" - хруст, треск, скрип. Судя по многочисленным видео из TikTok, эти люди не прочь полакомиться глиной, землей или мелом - они утверждают, что такое питание очень полезно для здоровья.

Видео дня

Всё началось с видео тренера по фертильности и гормональному здоровью Стефани Адлер, которая показала, как ее малыш ест грязь. Адлер сопроводила ролик текстом, где написала "Хотите улучшить здоровье кишечника вашего ребенка (и свое собственное)? Ешьте грязь!". И добавила, что в чайной ложке органической биодинамической почвы больше микроорганизмов, чем у людей на земле.

Следующий ролик в TikTok был от инфлюэнсерки и матери четырех детей, где она держит перед камерой емкость с красной субстанцией, утверждая, что это - красная глина, и женщина ест ее каждую беременность.

После этого волна популярности "полезных" глины и грязи выросла в разы - розничные продавцы стали открывать магазины на Etsy, Amazon и eBay, предлагая свои товары людям. Некоторые из них даже утверждают, что глина способна омолаживать кожу, очищать и сужать поры, сбалансировать выработку кожного жира, который вызывает прыщи и перхоть.

Объясняя, зачем есть мел, глину и грязь, кранчеры ссылаются на исследования Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), где описано, что белая глина действительно способна выводить токсины из организма. Также аргументом становятся и слова ученых Венского университета о том, что употребление почвы действительно приносит пользу.

Врачи говорят, что причина, почему хочется есть землю, скрывается в потребностях организма. Ему не хватает каких-то полезных веществ, витаминов и микроэлементов, из-за чего развивается геофагия - поедание земли, глины и мела. С другой стороны, желание потреблять такие, на первый взгляд, несъедобные "продукты" может быть обусловлено наличием расстройств пищевого поведения, когда человек ест то, что пищей не является.

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