Дети-квадроберы всё чаще становятся главными героями курьезных ситуаций.

Подрастающее поколение в масках с мордами животных и накладными хвостами, передвигающееся на четвереньках, теперь можно увидеть не только в роликах из интернета, но и на улицах украинских городов. УНИАН выяснил, чем занимаются и во что верят квадроберы - кто это и что о новом увлечении детей нужно знать родителям.

Как возникли квадроберы - откуда пошло молодежное течение

Впервые мир узнал о том, что такое квадроберы, благодаря парню по имени Кеничи Ито из Токио. В детстве он внешне был похож на обезьянку, из-за этого часто выслушивал насмешки от сверстников, но не обижался. Однажды, будучи уже взрослым, Ито в зоопарке увидел мартышку, которая бегала по вольеру с невероятной скоростью. С того момента Ито стал изучать особенности опорно-двигательного аппарата обезьяны и пытаться адаптировать имеющиеся функции под организм человека. На это ушло 9 лет.

Естественно, Ито не остался незамеченным - на взрослого мужчину, который бегает по Токио на четвереньках, не раз обращала внимание полиция, но тем не менее, желаемых результатов новатор достиг:

Видео дня

в 2008 году он пробежал стометровку на четвереньках за 18,58 секунды;

в 2013 году - за 16,87 секунды;

в 2015 году - за 15,71 секунды.

Ито стал рекордсменом, а к новой технике бега стали присматриваться американские фитнес-тренеры, именно поэтому в США появился вид тренировок под названием "animal flow" - "свободные движения в стиле животного", совмещающие йогу, пилатес, стретчинг, капоэйру и брейк-данс. Проще говоря, изначально квадробика действительно была только видом физических упражнений, а не субкультурой.

Само название "квадробика" - это латинское "quattuor" (четыре) и английское "aerobics" (аэробика).

Кто такие квадроберы сейчас

В современном мире, зачастую, квадроберы - это люди (в том числе дети), которые стали участниками нестандартной субкультуры, уже ничего общего не имеющей со спортом. Сейчас дети, которые принимают участие в тренде, передвигаются на четвереньках, используя тематический реквизит - маски и накладные хвосты. Для них квадробика - это не про физическую активность, а про общность и принадлежность к трендам.

Но квадроберы в Украине не одни - это только одна ветвь модной нынче субкультуры. Кроме них существуют териантропы и фурри, а разница между тремя разными течениями одного тренда существенна:

квадроберы - те, кто имитирует повадки животных физически и внешне, надевая маски и хвосты;

- те, кто имитирует повадки животных физически и внешне, надевая маски и хвосты; фурри подражают мультяшным героям - человекоподобным зверькам;

подражают мультяшным героям - человекоподобным зверькам; териантропы убеждены, что у них душа животного.

Для того чтобы понимать, опасна ли такая квадробика для ребенка, необходимо понаблюдать за его поведением и мотивацией.

Квадроберы, териантропы и фурри - болезнь или нет, мнение психолога

Психолог Виталий Сторчеусов говорит, что ребенок должен идентифицировать себя в социальной иерархии, определиться, как он должен вести себя, общаться, понять, что может получать там ресурсы - принятие, увлечение или наоборот - наказание. Если ребенок этого не делает, а увлекается таким хобби в искаженном виде, то есть вероятность неверной социализации - он может начать идентифицировать себя, как животное.

Опасны ли квадроберы в Украине - о чем нужно знать родителям

Каждый взрослый, который видит, что его ребенок начал увлекаться новомодной субкультурой, должен понимать, чем отличаются териантропы от квадроберов и фурри, а затем точно определить, к какому течению на самом деле "лежит душа" ребенка.

Сторчеусов считает, что теоретически такое увлечение может привести к психическим расстройствам, но для этого нужен фундамент:

высокий уровень тревоги;

склонность к депрессии;

мощный стресс в жизни.

Если у ребенка счастливая жизнь, а квадробика - одно из увлечений - с ним абсолютно ничего не будет. Сейчас он просто играет с друзьями, потому что ему весело, интересно, это способ самовыражения, и есть такой тренд, но со временем он поймет, что ему это не нужно. Такой сценарий реален, если у ребенка здоровый психологический иммунитет, здоровая психика.

В том случае, когда ребенок из-за поведения родителей не получил здоровую самоидентификацию, но имеет искривленный психологический иммунитет, могут начаться проблемы. Такие дети не до конца знают, когда надо остановиться. Они могут находиться в апатичном состоянии и считать себя изгоями. Также возможны симптомы невротического цикла, а невроз работает по принципу "я притягиваю еще больше, чтобы оправдать свои ожидания". То есть, считает эксперт, если ребенок считает себя изгоем, он будет делать все, чтобы им и оставаться, подтверждая эту роль.

В крайних случаях дети считают себя животными. Если ребенок сказал "я животное", - это свидетельствует о том, что его психика сильно испорчена.

Психолог советует родителям обратить внимание на то, сколько времени ребенок живет в роли животного - какая часть жизни для него отведена. Если у сына или дочери появилось это хобби, но пропала активность в других сферах жизни, - то это "тревожный звонок".

Нужно смотреть, сохраняет ли ребенок здравый смысл вне хобби. Если да, то, скорее всего, у него происходят процессы самоанализа, который рано или поздно выведет ребенка на новый путь, где юный квадробер получит какой-то результат и изменит свои взгляды.

Если же ребенок закрылся в себе, и вся его жизнь - это квадроберинг, то на это уже 100% стоит обратить внимание, даже если он не идентифицирует себя как животное. Хобби может быть лишь "звоночком" о том, что в семье давно были проблемы. Если ребенок был несчастлив еще до этого хобби, тогда очевидно, что надо что-то менять в семье.

Нуждаются ли дети-квадроберы в психотерапевте

Сторчеусов убежден, что если есть "тревожные звоночки", нужно обратиться к детскому психологу или к семейному психологу. Если же совсем трэш - квалифицированный психолог может посоветовать обратиться к психиатру.

Родителям ни в коем случае нельзя принудительно вырывать ребенка из окружения квадроберов, чтобы не получить с его стороны сопротивление и не испортить отношения. Ребенок будет выбирать то место, где он счастлив, поэтому нужно действовать по принципу сотрудничества. Следует налаживать отношения в семье, чтобы ребенок был готов отказаться от этого хобби, поскольку в семье все хорошо.

Если родители будут уговаривать ребенка отказаться от квадроберинга - это ухудшит ситуацию. Стоит действовать по принципу "клин клином вышибают" - в семье должно быть больше позитива для того, чтобы ребенок был самостоятельно готов уменьшить ценность этого увлечения.

Психолог считает, что должен произойти психологический процесс уменьшения ценности квадроберинга, и, скорее всего, детский психолог пойдет по этому алгоритму. Уменьшить ценность хобби можно путем налаживания отношений между ребенком и родителями. Квадробика должна становиться не единственным образом жизни, а дополнительным увлечением, чем-то интересным, но не супер ценным.

Если ребенок получает эмоции только от этого хобби, то, очевидно, что он будет себя идентифицировать исключительно в нем. Если же квадробика - это лишь 10% от его увлечений, тогда есть шанс, что друзья-квадроберы быстро "поблекнут" на фоне более интересных увлечений.

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