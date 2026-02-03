Немногие знают, что эти два слова обозначают разных животных.

Некоторые люди думают, что крокодил и аллигатор - это слова синонимы, которыми можно описать одно и то же животное. На самом деле, это не так - в этой статье разбираемся, чем отличаются между собой крокодил и аллигатор - одно и то же это или нет, и кто из них опаснее.

Правда ли, что аллигаторы произошли от крокодилов

Издание Discover Wildlife сообщает, что оба вида этих пресмыкающихся принадлежат к одному отряду рептилий, называемому крокодилами, но внутри этой группы они относятся к разным семействам, которые разошлись примерно 90 миллионов лет назад – задолго до того, как астероид уничтожил динозавров.

Всего в тропическом поясе мира насчитывается восемнадцать видов крокодилов, самый большой из которых - морской, его длина составляет более шести метров, а вес - более тонны.

Видео дня

Аллигаторы бывают лишь двух видов - американские и китайские. Однако семейство аллигаторов также включает в себя близкородственных кайманов, все шесть видов которых обитают в Центральной и Южной Америке. Единственное место, где крокодилы и аллигаторы встречаются вместе, – это южная Флорида.

Один из главных признаков, чем отличается крокодил от аллигатора - это улыбка рептилии. У крокодилов она волнистая, у аллигаторов - прямая. Кроме того, у аллигаторов неправильный прикус, поэтому когда рот пресмыкающегося закрыт, верхние зубы закрывают нижние. У крокодилов, наоборот, зубы ровные, один ряд как будто бы заходит в другой, и верхняя, и нижняя пары отчетливо видны.

Кроме того, по морде также можно понять, чем отличается крокодил от аллигатора - фото доказывают, что у первых морда более узкая, в форме буквы V, в то время как у вторых, скорее, овальная, широкая. Также существуют различия в общем окрасе. Крокодилы, как правило, имеют более светлый зеленовато-коричневый оттенок, но аллигаторы тяготеют к более тёмно-серому. Кроме того, конечности у крокодилов немного длиннее, чем у аллигаторов.

При ближайшем рассмотрении кожи выявляются дальнейшие различия. Чешуя обеих групп покрыта бесчисленными темными порами. У крокодила они распределены по всему телу, а у аллигаторов ограничены областью вокруг рта. Эксперименты показали, что они более чувствительны к прикосновению, чем кончики пальцев приматов. Считается, что с помощью них рептилии чувствуют движение воды и добычи.

Кто опаснее для человека: крокодил или аллигатор

В блоге о дикой природе Wild Florida Airboats четко описано, кто опаснее - крокодил или аллигатор для человека. Согласно информации, описанной там, получается, что крокодилы опаснее аллигаторов из-за своих размеров, агрессивности и хищнического поведения. В то время как аллигаторы, как правило, избегают людей, крокодилы, особенно нильские и морские виды, чаще рассматривают людей как добычу.

Американский крокодил, обитающий в некоторых районах Южной Флориды, к счастью, менее агрессивен, чем его морские и нильские сородичи. Большинство смертельных нападений крокодилов происходит за пределами США, в Африке, Австралии и Юго-Восточной Азии.

Такие виды, как нильские и морские крокодилы, ежегодно становятся причиной гибели около 1000 человек, причем многие инциденты, вероятно, остаются незарегистрированными в отдаленных регионах. Рептилии рассматривают людей и других животных как потенциальную добычу и могут устраивать засады или нападать на все, что находится у кромки воды, особенно в районах с высоким риском. Будучи высшими хищниками в своих экосистемах, крокодилы доминируют в своих местах обитания и представляют значительную опасность.

Для того, чтобы понимать, в чем именно разница с точки зрения опасности для человека, важно знать, кто сильнее - крокодил или аллигатор. По данным Wild Florida Airboats, крокодилы созданы для охоты. Они могут достигать 7 метров в длину и весить более 900 килограммов. Сила их укуса способна с легкостью раздробить кости, что делает их сильнее аллигаторов, к тому же, крокодилы более изящны, быстры и агрессивны, чем их сородичи.

Вас также могут заинтересовать новости: