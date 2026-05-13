Магнитная буря на 6 баллов уже мчится к Земле: когда начнется (график)

Ученые предупреждают о магнитной буре уровня G2.

На Земле ожидается новая магнитная буря. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.

По словам ученых, сегодня существует вероятность касательного удара от выброса корональной массы, который произошел на Солнце 10 мая. Как ожидается, большая часть выброшенного вещества, скорее всего, не достигнет Земли, но касательный удар может повысить активность и ладе првести к кратковременной магнитной буре уровня G1.

Также ожидается, что высокоскоростной поток солнечного ветра из корональной дыры достигнет нашей планеты 15 мая.

"Это крупное повторяющееся явление. Геомагнитная активность возрастетдо магнитных бурь уровня G1/G2", - говорят эксперт.

Отметим, что G2 - это 6-балльная магнитная буря, которая считается умеренной.

Магнитные бури G2 - чем опасна и как защититься

Магнитные бури уровня G2 считаются умеренно сильными и могут влиять как на технику, так и на самочувствие людей. В такие дни возможны головные боли, слабость, скачки давления, бессонница и повышенная усталость. Также иногда возникают сбои в работе связи и GPS. Чтобы легче перенести магнитную бурю, обычно советуют больше отдыхать, пить воду, избегать стресса, алкоголя и тяжелых нагрузок. Метеозависимым людям важно следить за давлением и соблюдать режим сна.

